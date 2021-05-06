Чт, 6.05.2021
Кажется, что хотят что-то ограничить только затем, чтобы что-то ограничить. Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов
Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов
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Россия выслала опытного военного атташе Латвии

Здание МИДа РФ в Москве ФОТО: AFP/SCANPIX

На прошлой неделе Россия выслала военного атташе Латвии, полковника Яниса Дрейманиса, сообщило Министерство обороны Латвии.

28 апреля МИД России объявил о высылке из страны семи дипломатов стран Балтии и Словакии. Из сотрудников Латвийского посольства покинуть Россию пришлось одному дипломату. Россия пошла на такой шаг после того, как Латвия в знак солидарности с Чехией выслала военного атташе России в Латвии Руслана Ушакова.

Москва высказала решительный протест против высылки российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Сразу после решения России в Министерстве иностранных дел Латвии (МИД) не сообщили, какой представитель Латвии должен покинуть соседнюю страну, но в опубликованном сегодня, 6 мая, заявлении МИДа говорится, что депортированный дипломат - это Дрейманис.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс (AP) сегодня встретился с полковником, чтобы поблагодарить его за его работу в качестве военного атташе Латвии в России. "Дрейманис - опытный военный атташе и военный дипломат. За свою профессиональную карьеру он с честью представлял интересы нашей страны, завоевав уважение и высокую оценку среди отечественных и зарубежных коллег", - сказал Пабрикс.

Ранее Дрейманис был атташе по вопросам обороны Латвии в Грузии, Азербайджане, Болгарии и Турции с резиденцией в Грузии, а также нерезидирующим атташе в Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Полковник Дрейманис находился на службе атташе по вопросам обороны Латвии в России с 21 сентября 2020 года. Он был первым латвийским военным атташе, который после долгого перерыва проживал в Москве.

Как развивались события:

  • Страны Балтии 23 апреля объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Словакия выслала трех сотрудников российского посольства 22 апреля.
  • До этого МИД Чехии призвал партнеров по НАТО и Евросоюзу выслать российских дипломатов в знак солидарности с Прагой.
  • Москва и Прага обменялись несколькими решениями по высылке сотрудников посольств после того, как 17 апреля правительство Чехии заявило, что подозревает российскую разведку в причастности ко взрыву склада с боеприпасами в Врбетице в 2014 году. Из Праги были высланы предполагаемые сотрудники спецслужб под дипломатическим прикрытием. Москва эти обвинения отвергла.
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