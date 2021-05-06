Россия выслала опытного военного атташе Латвии

28 апреля МИД России объявил о высылке из страны семи дипломатов стран Балтии и Словакии. Из сотрудников Латвийского посольства покинуть Россию пришлось одному дипломату. Россия пошла на такой шаг после того, как Латвия в знак солидарности с Чехией выслала военного атташе России в Латвии Руслана Ушакова.

Москва высказала решительный протест против высылки российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Сразу после решения России в Министерстве иностранных дел Латвии (МИД) не сообщили, какой представитель Латвии должен покинуть соседнюю страну, но в опубликованном сегодня, 6 мая, заявлении МИДа говорится, что депортированный дипломат - это Дрейманис.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс (AP) сегодня встретился с полковником, чтобы поблагодарить его за его работу в качестве военного атташе Латвии в России. "Дрейманис - опытный военный атташе и военный дипломат. За свою профессиональную карьеру он с честью представлял интересы нашей страны, завоевав уважение и высокую оценку среди отечественных и зарубежных коллег", - сказал Пабрикс.

Ранее Дрейманис был атташе по вопросам обороны Латвии в Грузии, Азербайджане, Болгарии и Турции с резиденцией в Грузии, а также нерезидирующим атташе в Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Полковник Дрейманис находился на службе атташе по вопросам обороны Латвии в России с 21 сентября 2020 года. Он был первым латвийским военным атташе, который после долгого перерыва проживал в Москве.

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