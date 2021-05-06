Россия выслала опытного военного атташе Латвии
На прошлой неделе Россия выслала военного атташе Латвии, полковника Яниса Дрейманиса, сообщило Министерство обороны Латвии.
На прошлой неделе Россия выслала военного атташе Латвии, полковника Яниса Дрейманиса, сообщило Министерство обороны Латвии.
28 апреля МИД России объявил о высылке из страны семи дипломатов стран Балтии и Словакии. Из сотрудников Латвийского посольства покинуть Россию пришлось одному дипломату. Россия пошла на такой шаг после того, как Латвия в знак солидарности с Чехией выслала военного атташе России в Латвии Руслана Ушакова.
Москва высказала решительный протест против высылки российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
Сразу после решения России в Министерстве иностранных дел Латвии (МИД) не сообщили, какой представитель Латвии должен покинуть соседнюю страну, но в опубликованном сегодня, 6 мая, заявлении МИДа говорится, что депортированный дипломат - это Дрейманис.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс (AP) сегодня встретился с полковником, чтобы поблагодарить его за его работу в качестве военного атташе Латвии в России. "Дрейманис - опытный военный атташе и военный дипломат. За свою профессиональную карьеру он с честью представлял интересы нашей страны, завоевав уважение и высокую оценку среди отечественных и зарубежных коллег", - сказал Пабрикс.
Ранее Дрейманис был атташе по вопросам обороны Латвии в Грузии, Азербайджане, Болгарии и Турции с резиденцией в Грузии, а также нерезидирующим атташе в Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.
Полковник Дрейманис находился на службе атташе по вопросам обороны Латвии в России с 21 сентября 2020 года. Он был первым латвийским военным атташе, который после долгого перерыва проживал в Москве.
Как развивались события: