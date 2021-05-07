В Африке обнаружена древнейшая известная могила ребенка. Ей 78 тысяч лет

Найденные в пещере Панга-я-Саиди останки - череп и неплохо сохранившиеся фрагменты скелета - принадлежат ребенку двух-трех лет.

К сожалению, установить пол ребенка ученым не удалось: кости у мальчиков и девочек в таком возрасте практически идентичны, а необходимых для такого анализа фрагментов ДНК не сохранилось.

В итоге археологи решили назвать находку Мтото - так звучит слово "ребенок" на местном языке суахили.

По словам профессора Николь Буавен, директора Института истории человечества им. Макса Планка и основной автор исследования, детали захоронения не оставляют сомнений: перед тем как предать тело Мтото земле, кто-то потратил массу времени и сил на то, чтобы достойно проводить ребенка в последний путь.

"Совершенно очевидно, что кто-то провел весьма кропотливую работу, - объяснила профессор Буавен в разговоре с корреспондентом Би-би-си. - Расположение костей позволило в подробностях восстановить процесс погребения: ребенка укутали в некое подобие савана или плащаницы, его голову уложили на своеобразную подушку, специально для него выкопали могилу - не просто нашли какое-то углубление в земле..."

Несмотря на то, что предки современного человека зародились именно в Африке (на это указывают многочисленные следы цивилизации), до сих пор археологам практически не удавалось обнаружить на Черном континенте захоронений времен раннего и даже среднего палеолита (то есть старше 30-40 тысяч лет).

Так что с этой точки зрения находка представляет для ученых особый интерес.

Забота о мертвых как продукт эволюции

Раскопки в Панга-я-Саиди - цепи древних пещер длиной почти в километр на востоке Кении - начались в 2010 году, после того как там была обнаружена одна из древнейших стоянок эпохи каменного века.

ФОТО: Mohammad Javad Shoaee

Сейчас от моря ее отделяют почти 15 км суши, однако на протяжении тысячелетий это расстояние сильно менялось в зависимости от уровня воды. По данным ученых, поселившиеся здесь почти 80 тысяч лет назад первобытные люди занимались не ловлей рыбы, а охотой и собирательством.

Собранные за 10 с лишним лет раскопок артефакты сообщили археологам массу подробностей о том, как развивались древнейшие орудия труда. Например, больше 10 тысяч лет эволюции ушло у наших предков, чтобы научиться мастерить из камня не только примитивные топоры, но и более мелкие инструменты и детали, вроде наконечников стрел.

Еще через два тысячелетия появились первые украшения - бусы из яичной скорлупы и раковин моллюсков. А спустя еще столько же в качестве материала начали использовать кости животных.