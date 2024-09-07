"Это что-то невероятное! Придется действительно позвонить Карлу III", - говорит автор и инициатор идеи Герда Пулкстене после прогулки корги. В этом году парад собак, который проводится в честь королевы Великобритании Елизаветы II уже второй год, собрал рекордное количество - 194 корги! "В следующем году мы собираемся побить рекорд Гиннеса", - заявила Герда.
"Если нам удастся собрать в этом году 100 корги - обещаю, мы позвоним в Букингемский дворец", - сказала идейный вдохновитель парада Герда Пулкстене.
Вечером 6 сентября у Памятника Свободы собралось самое большое на сегодняшний день количество нарядных, распушившихся и виляющих хвостами корги. По итогам подсчета был зафиксирован абсолютный рекорд - 194 собаки.
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