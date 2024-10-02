Дочь Шаца и Лазаревой стала ведущей "Орла и Решки". Съёмки прошли и в Риге

Ведущими нового сезона стали Эдуард Мацаберидзе и Соня Шац.

Эдуард Мацаберидзе - телеведущий, блогер и комик. Родился в Гагре (Грузия), но вырос и начал карьеру в Украине. Участвовал в КВН и Comedy Club Ukraine. Сейчас Эдуард - король TikTok и Instagram (270 тыс. подписчиков), где его видео стабильно залетают в рекомендации.

Соня Шац - дочь артистов Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой, певица, видеоблогер и автор подкастов. Она стала популярна с подкастом "Папа, закрой дверь", который вела вместе со своим отцом. Параллельно Соня активно и успешно занималась музыкой. После начала полномасштабного вторжения России в Украину переехала в Испанию, затем в Португалию, где собрала группу и записала уже два альбома.

Правила передачи остались неизменны: у одного ведущего бюджет в 100 долларов, другой покоряет новые места с безлимитной картой. "Орёл и Решка. Новая жизнь" - это вызов современным реалиям, когда не знаешь, где окажешься завтра.

На сегодняшний день на платформе Votvot вышло четыре выпуска - Лиссабон, Барселона, Канны/Ницца, Милан/Комо. Примечательно, что теперь ведущие не только показывают достопримечательности разных городов, но и встречаются с эмигрантами, которые начали новую жизнь на новом месте.

Так, например, в выпуске про Лиссабон был Шым из группы "Каста", в Барселоне проводником ведущих стала стендап-комик Ирина Приходько, а в Милане - Александр Невзоров.

Выход следующего выпуска запланирован на 13 октября. И это будет Рига.

Затем ведущие отправятся в Берлин, Варшаву, Будапешт, Прагу, Вену, Бухарест, Афины, Загреб, Мальмё, Хельсинки и Роттердам.

Кстати, на роль ведущего нового сезона пробовался и латвийский блогер Стас Давыдов.

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