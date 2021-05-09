Когда не пришли 500 евро, семья осознала, что вовсе не получает пособие. Что не так с системой поддержки?

История одной семьи

Если на счет не поступила небольшая сумма денег, этого можно и не заметить. Другое дело, если не поступили 500 евро. Поскольку пособие в размере 500 евро на ребенка выплачивали без заявлений родителей всем тем, кто получают ежемесячное семейное государственное пособие, стало ясно, что некоторые родители не имеют представления о том, зачисляется ли на их счет регулярное ежемесячное семейное государственное пособие, составляющее 11,38 евро на первого ребенка.

О своем незнании программе 4. studija рассказали Инета и Эдуард, в семье которых растут двое детей. "В семье все пособия оформлены на имя мужа. За старшего сына выплатили 500 евро уже в первый день, а за дочь пособия все нет и нет.

Когда мы начали интересоваться, оказалось, что муж вообще не подавал заявление на семейное государственное пособие за дочь и пять лет думал, что его получаю я. 2

Конечно, сейчас мы подали заявку и получили пособие в размере 500 евро. Однако неполученное семейное государственное пособие за второго ребенка, которое за эти годы составило уже более 1000 евро, мы получим только за полгода", - рассказала Инета.

Она признает, что семья сама виновата, но у нее возникает обоснованный вопрос: "Если я забываю выполнить какие-либо обязательства перед государством, мне напоминают несколько раз. Но если я забываю подать заявление на получение пособия, на которое я имею право, мне никто не напоминает. Почему?".

Комментарий VSAA об упущении системы

Инета и Эдуард - далеко не единственные, кто обнаружил, что они не получали семейное государственное пособие на ребенка после года, только когда на счет не поступили обещанные 500 евро. Многие родители посчитали, что им не нужна эта мизерная ежемесячная сумма, некоторым пособие перечисляли на давно закрытый счет, но никто не уведомил об этом Агентство государственного социального страхования (VSAA).

"Многие родители думали, что VSAA автоматически предоставляет это пособие, и оно включено в ту сумму пособия, которое родитель уже получает. Это родительское пособие и пособие по уходу за ребенком. Многие родители откладывают запрос на потом, а позже в заботах о ребенке забывают об этом. Другие думают, что пособие получает второй родитель, некоторые думают, что и так все в порядке - не проверяют свои банковские счета и не смотрят, какие пособия были предоставлены", - рассказала старший эксперт Отдела методического управления пособиями VSAA Айва Зирака.

Представитель VSAA подчеркнула, что заявления на получение различных пособий, на которые родители имеют право при рождении ребенка, можно подавать все одновременно, несмотря на то, что, например, государственное семейное пособие начинают выплачивать только после того, как ребенку исполнится один год.

С 2017 года в Латвии вступил в силу закон, согласно которому срок присваивания пособия составляет шесть месяцев.

Это означает, что на государственное семейное пособие, выплачиваемое с одного года, можно подавать в течение шести месяцев после достижения ребенком этого возраста. 2

Раньше родители могли писать заявление еще год, но были приняты новые правила, чтобы на все - и на пенсии, и на пособия, администрируемые VSAA, был одинаковый срок подачи заявок.

"Если этот срок упущен, пособие предоставляется только за предыдущие шесть месяцев, считая со дня, когда агентство получило заявление о присвоении пособия", - пояснила представитель VSAA.

Автоматически государственное семейное пособие не назначают, поскольку VSAA без заявления родителей не знает, кто - отец или мать ребенка - будет получателем пособия.