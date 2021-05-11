На поле в Сигудском крае нашли бункер времен Второй мировой войны

Бункер хоть и небольшой, но полностью зарыт в земле, и потребуется время для его раскопок, но хозяйка земли уверена, что на ее участке, скорее всего, намного больше свидетельств Второй мировой войны и только по счастливой случайности рабочая техника, да и сам рабочий не упали в бункер.

Про бункер и его историю семья ничего не знала, хоть они и переехали в дом своих предков. "Вот уже 25 или 30 лет живем во владениях нашего прадеда", - призналась хозяйка участка Агия Уртане.

Она рассказала, что ее сын заметил яму в поле, с нее и началась эпопея. "Однако ни в одной хронике ничего на это не указывает, поле вспахивали в советские времена, вот тут - посевы зерна и пашня, а вот тут тебе бункер".

Бункер совсем небольшой, 2 на 3 метра, и найденные лавки указывают на то, что в данном бункере, скорее всего, спали, рассказывает Panorāma.

Владелец военного музея Море Антон Брачс объяснил, что бункер - интересное историческое доказательство, впрочем, окружающие леса скрывают очень много таких объектов. "Находка вовсе не особенная, таких бункеров очень много, ведь тут находилась последняя полоса обороны перед Ригой. Речь идет о 19-й дивизии, о бойцах легиона. Мы говорим о Второй мировой войне", - добавил Брачс.

Видео: Сюжет программы Panorāma на LTV (на латышском языке)