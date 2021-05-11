В Омске бывшего главврача больницы можно было найти раньше - что он делал не так? И как выжил?

В России министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший без вести во время охоты 7 мая, нашелся живым. Его могли найти и раньше, если бы он следовал всем правилам выживания для заблудившихся в лесу. Что он делал не так, а что помогло ему выжить в лесу в течение трех дней?