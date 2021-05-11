Вт, 11.05.2021
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Рамона Петравича, министр благосостояния

В Омске бывшего главврача больницы можно было найти раньше - что он делал не так? И как выжил?

ФОТО: AFP/SCANPIX

В России министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший без вести во время охоты 7 мая, нашелся живым. Его могли найти и раньше, если бы он следовал всем правилам выживания для заблудившихся в лесу. Что он делал не так, а что помогло ему выжить в лесу в течение трех дней? 

Согласно словам источника Telegram-канала Baza, первую ночь Мураховский провел в заброшенном вагончике, где смог перекусить найденной лапшой быстрого приготовления. Другие две ночи он провел на земле.

Пока врач бродил в поисках людей, он заметил медвежьи следы. Как рассказали Baza, министру повезло: он часто брел по горелой земле, именно поэтому животные и не почуяли его след.

В эфире "Дождя" координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов рассказал, какие четыре правила из пяти, которые человек должен соблюдать, если заблудился, нарушил министр. 

Что нужно делать, отправляясь в лес? (На примере Мураховского)

  1. Если бы Мураховский остался рядом с застрявшим  квадроциклом, то его удалось бы найти практически сразу. Покидать место, где вы потерялись - нельзя.
  2. На враче не было яркой одежды со светоотражателями. При походе в лес такая одежда необходима. Мураховский пытался подать сигналы поисковому вертолету, но на него не обратили внимания. Если бы на враче была яркая одежда,  вертолет точно обнаружил бы его. 
  3. Если бы у Мураховского были с собой приспособления для розжига костра, то его смогли бы обнаружить с вертолета.
  4. Заряженный мобильный телефон с собой - обязательно. Врач оставил телефон на базе отдыха, так как связи на болотах все равно нет. Однако это неважно - выследить направление движения можно было бы по сигналу телефона. 
  5. Единственное из основных правил, которое смог соблюсти Мураховский: он был тепло одет (но опять же - не в яркую одежду).

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