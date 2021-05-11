В Омске бывшего главврача больницы можно было найти раньше - что он делал не так? И как выжил?

Согласно словам источника Telegram-канала Baza, первую ночь Мураховский провел в заброшенном вагончике, где смог перекусить найденной лапшой быстрого приготовления. Другие две ночи он провел на земле.
Пока врач бродил в поисках людей, он заметил медвежьи следы. Как рассказали Baza, министру повезло: он часто брел по горелой земле, именно поэтому животные и не почуяли его след.
В эфире "Дождя" координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов рассказал, какие четыре правила из пяти, которые человек должен соблюдать, если заблудился, нарушил министр.
Что нужно делать, отправляясь в лес? (На примере Мураховского)
- Если бы Мураховский остался рядом с застрявшим квадроциклом, то его удалось бы найти практически сразу. Покидать место, где вы потерялись - нельзя.
- На враче не было яркой одежды со светоотражателями. При походе в лес такая одежда необходима. Мураховский пытался подать сигналы поисковому вертолету, но на него не обратили внимания. Если бы на враче была яркая одежда, вертолет точно обнаружил бы его.
- Если бы у Мураховского были с собой приспособления для розжига костра, то его смогли бы обнаружить с вертолета.
- Заряженный мобильный телефон с собой - обязательно. Врач оставил телефон на базе отдыха, так как связи на болотах все равно нет. Однако это неважно - выследить направление движения можно было бы по сигналу телефона.
- Единственное из основных правил, которое смог соблюсти Мураховский: он был тепло одет (но опять же - не в яркую одежду).