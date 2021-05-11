Татьяна Лазарева о Михаиле Шаце: "Он пытается с аудиторией немножечко заигрывать"

Лазарева указала, что этот формат, который сложился после их с Михаилом взросления.

"Когда мы были молодыми не было стендапа. Он будет взрослеть вместе с ребятами, то есть тоже появятся пожилые стендаперы. А вот вступать туда грязными ногами и пытаться там что-то изобразить. Я не умоляю достоинства Михаила, который в этом нашел себя и ему это дико нравится", - считает Татьяна.

Телезвезда честно призналась, что ей не нравится стендап.

"Потому что мне кажется, что он пытается с аудиторией немножечко заигрывать, быть похожим на молодого стендапера. Я не хочу так. Окей, его прет от этого, ему клево. А я не очень хочу влезать в чужой формат. Я готова и шучу с людьми своей аудитории, но это другая форма. Стендап имеет определенные законы. Жить по чужим законам я не хочу".

Татьяне не хочет шутить на личные темы и выносить на публику болезненные проблемы, как это делают стендаперы. Также она не поддерживает обилие ненормативной лексики. Ей не нравится мат без повода.

"Я детям говорю: "Вы можете говорить табуированные слова, но в момент, когда это действительно требует твое эмоциональное состояние", - отмечает она.