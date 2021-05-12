В Китае лопнул пол стеклянного моста: турист "застрял" на высоте 100 метов

Строительство стеклянных мостов - один из способов по привлечению в Китае местных туристов. Всего в Китае существует примерно 2300 стеклянных мостов различных форм и размеров. В соцсетях быстро распространилась фотография, на которой видно, как мужчина держится посреди моста в живописном месте недалеко от города Лунцзин. Пожарные поспешили на место происшествия, чтобы спасти мужчину.
Как сообщает новостное агентство Xinhua, мужчину удалось спасти и доставить в безопасность. Туриста доставили в больницу, чтобы выяснить его состояние здоровья. Медики посчитали, что физическое и эмоциональное состояние мужчины оценивается как хорошее. Судя по сайту Longjing City Weibo, сейчас территория стеклянного моста закрыта. Произошедшее ЧП расследует полиция.
В Китае происшествия такого типа, когда лопаются панели стеклянных мостов, - не редкость. В 2018 году в провинции Хэбэй были закрыты 32 туристических объекта.
В 2019 году в провинции Гуанчжоу, когда лопнул стеклянный мост, погиб один человек, а еще шестеро пострадали. А в 2016 году в города Жангзадзи турист получил ранения после неудачного падения на камни, произошедшего во время посещения стеклянного моста.
Видео: Как выглядит прогулка по стеклянному мосту