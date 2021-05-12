"Я этого не делал!": обвиненный в домашнем насилии латвийский рэпер сделал публичное заявление

Струбергс поделился публикацией в социальной сети Instagram, в которой выразил свою позицию по сказанному Майритой.

Публикуем перевод текста:

"Я надеюсь, что вы готовы выслушать и меня.

Прежде всего, с чистой совестью могу однозначно заявить:

Я никогда не бил и не причинял иного физического вреда своей жене или любой другой женщине. 1

Никогда. Конечно, это мое слово против слова другой стороны. Но мне нечего стыдиться, как перед собой, так и перед другими. Я НЕ ДЕЛАЛ ЭТОГО! И я не могу оправдываться или объясняться за то, чего я не делал.

Во-вторых, да, наша семья проходит процесс развода, но он не был и не связан с насилием. И моим самым большим желанием было расстаться мирно, цивилизованно, без гнева, ненависти и подобных приемов. У нас есть общие дети, воспитывать которых хочу и я. Собственно, это и есть самое главное.

В-третьих, в связи со всем этим скандалом, которого я не хотел и не заслуживал, я убежден:

"суд линча" поднимает большую волну, не углубляясь и не пытаясь выяснить, что и почему на самом деле произошло. 1

Могу только согласиться: суду в Twitter нужна не правда, а виновник. Сейчас таким стал я. Все, что я скажу, будет "доработано", чтобы соответствовало необходимому, ведь виновник и так уже известен.

Мне бы и в голову никогда не пришло, что героем такого скандала стану я сам. Однако я понимаю, почему публикация моей жены вызвала такой резонанс, ведь насилие в семье, насилие в отношении женщин - чрезвычайно болезненная, деликатная и широко обсуждаемая тема в обществе. До сих пор, читая об этом в СМИ, я мог ужаснуться - ах, неужели такое где-то происходит... Но теперь меня самого публично назвали виновником. Однако несправедливо слушать мнение только одной стороны и после этого практически в буквальном смысле "эмоционально распять" человека. Поэтому я считаю своим долгом высказать и свое мнение.

На данный момент, учитывая большой резонанс, необходимо пойти полностью официальным путем для установления правды. Именно им я и собираюсь пойти. 1

Поэтому никаких публичных объяснений и дискуссий с моей стороны больше не будет. Свое мнение я высказал сегодня. И спасибо тем, кто все-таки хотел услышать и меня".

Контекст:

Основатель театра Tea Tree, мать двоих детей и супруга участника группы Singapūras satīns Майрита Росицка (замужем за музыкантом Кристапом Струбергсом) в понедельник, 10 мая, написала в своем Twitter: