Ср, 12.05.2021
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Ильназ Галявиев, убийца девяти человек в Казани

"Я этого не делал!": обвиненный в домашнем насилии латвийский рэпер сделал публичное заявление

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник, 10 мая, широкий резонанс вызвала запись в Twitter матери двух детей и жены музыканта шутливой рэп-группы Singapūras satīns Кристапа Струбергса Майриты Росицки, в которой она объявила, что уходит из жестоких отношений и просит финансовой помощи от общества. Недавно на обвинения отреагировал сам Струбергс.

Струбергс поделился публикацией в социальной сети Instagram, в которой выразил свою позицию по сказанному Майритой.

Публикуем перевод текста:

"Я надеюсь, что вы готовы выслушать и меня.

Прежде всего, с чистой совестью могу однозначно заявить:

Я никогда не бил и не причинял иного физического вреда своей жене или любой другой женщине.

Никогда. Конечно, это мое слово против слова другой стороны. Но мне нечего стыдиться, как перед собой, так и перед другими. Я НЕ ДЕЛАЛ ЭТОГО! И я не могу оправдываться или объясняться за то, чего я не делал.

Во-вторых, да, наша семья проходит процесс развода, но он не был и не связан с насилием. И моим самым большим желанием было расстаться мирно, цивилизованно, без гнева, ненависти и подобных приемов. У нас есть общие дети, воспитывать которых хочу и я. Собственно, это и есть самое главное.

В-третьих, в связи со всем этим скандалом, которого я не хотел и не заслуживал, я убежден:

"суд линча" поднимает большую волну, не углубляясь и не пытаясь выяснить, что и почему на самом деле произошло.

Могу только согласиться: суду в Twitter нужна не правда, а виновник. Сейчас таким стал я. Все, что я скажу, будет "доработано", чтобы соответствовало необходимому, ведь виновник и так уже известен.

Мне бы и в голову никогда не пришло, что героем такого скандала стану я сам. Однако я понимаю, почему публикация моей жены вызвала такой резонанс, ведь насилие в семье, насилие в отношении женщин - чрезвычайно болезненная, деликатная и широко обсуждаемая тема в обществе. До сих пор, читая об этом в СМИ, я мог ужаснуться - ах, неужели такое где-то происходит... Но теперь меня самого публично назвали виновником. Однако несправедливо слушать мнение только одной стороны и после этого практически в буквальном смысле "эмоционально распять" человека. Поэтому я считаю своим долгом высказать и свое мнение.

На данный момент, учитывая большой резонанс, необходимо пойти полностью официальным путем для установления правды. Именно им я и собираюсь пойти.

Поэтому никаких публичных объяснений и дискуссий с моей стороны больше не будет. Свое мнение я высказал сегодня. И спасибо тем, кто все-таки хотел услышать и меня".

Контекст:

Основатель театра Tea Tree, мать двоих детей и супруга участника группы Singapūras satīns Майрита Росицка (замужем за музыкантом Кристапом Струбергсом) в понедельник, 10 мая, написала в своем Twitter:

"Я приняла решение выйти из насильственных отношений. На данный момент я все еще несу за это наказание в виде игнорирования наших детей, в том числе в финансовом отношении. Да, я связывалась и действовала так, как предлагают все - полиция, NVO, юристы и т.д., но долги растут", - 

Женщина объяснила, что работать она не может, потому что младший ребенок еще мал для детского сада. Ей нужна няня, а помощи нет никакой. 

В завершении публикации женщина попросила финансовой поддержки. Она также указала, что в Латвии существуют проблемы с поддержкой людей, которые попали в подобные ситуации.

После публикации Росицки на официальной странице музыкальной группы появилось обращение: "Реагируя на недавние неправдивые обвинения в Сети, подчеркивая, что мы ПРОТИВ какого-либо насилия, мы также ПРОТИВ лжи и клеветы. Мы очень удивлены этому эмоциональному всплеску, который вылился из семейного дела. Нам, как друзьям, жаль, что вместо того, чтобы цивилизованным образом развестись, происходят публичные обвинения. Мы надеемся, что обе стороны найдут решение, с уважением и без использования клеветы. Развод никогда не бывает красивым, но и уродливым он не должен быть".

Майрита отреагировала на заявление группы: "В этом и есть причина, почему мне трудно выбраться, потому что до сих пор поддерживаются все деструктивные решения. Пусть у вас все удается, но мне надо думать, чем кормить детей". 

Записи вызвали широкую дискуссию, в ходе которой многие выразили поддержку Майрите, но были и те, кто требовал оценки ситуации со стороны ответственных органов власти.

Коллега Струбергса DJ Rudd (Рудольф Будзе) написал: "В манипуляции легко поверить. (...) Мой друг и коллега публично унижен и оклеветан! И я защищаю его как человека".

В свою очередь Latvijas Radio 5 - Pieci.lv отреагировало на обвинения в адрес участника группы Singapūras satīns и на время приостановило ротацию их песен. 

Если вы находитесь в насильственных отношениях, обращайтесь в центр Skalbes (тел. 67222922), центр Marta (тел. 67378539), Dardedze (тел. 67600685 или 29556680) либо в Госполицию!

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