Агата Муцениеце о Павле Прилучном: "Я ведь до последнего верила этому мужчине"

Актриса призналась, что нашла в себе силы начать новую жизнь. Не так давно они с Павлом вновь начали общаться. Агата концентрируется на воспитании двоих детей и работе, но развод она переживала тяжело. По ее словам, ей было трудно осознать, что "близкий человек может предать, обмануть".

Но все, что произошло, Муцениеце считает хорошим жизненным уроком.

"На самом деле здорово, что я прошла этот прекрасный путь, у меня двое детей. Я ведь до последнего верила этому мужчине, хотела быть за ним. Мне казалось, что благодаря тому, что я за ним стою и отдаю ему свою энергию, у него все получается. Все закончилось, теперь у меня новая жизнь", - цитирует Агату StarHit.ru.

Муцениеце призналась, что о серьезных отношениях она пока не думает.

"Если честно, в браке я начала в себе сомневаться. Рядом с человеком, который много снимается и становится большой звездой, ты забываешь, что это было твое решение - быть за ним", - рассуждает она.

Артистка говорит, что стала даже предполагать, что не очень талантлива.

Со слов Агаты, несмотря на измену Прилучного, она не стала таить обиду на него ради детей. Она позволяет Павлу с ними видеться и считает его замечательным отцом.

"Я счастлива, потому что наши дети - плоды нашей любви, которая была безумной", - подчеркивает актриса.

Напомним, 32-летняя Агата Муцениеце и 33-летний Павел Прилучный расстались в прошлом году. Женаты актеры были восемь лет. В этом браке появились дети - Мия и Тимофей.