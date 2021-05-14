Noize MC, "Ногу свело!" и другие музыканты потребовали прекратить "прессинг и отмены концертов"

Петиция написана от имени таких коллективов, как "Порнофильмы", "Ногу свело!", "Йорш", "Рабфак", "Аркадий Коц", а также музыкантов Noize MC, Васи Обломова, Дмитрия Спирина, Алексея Кортнева и участницы группы "Барто" Марии Любичевой. Размещен документ от имени "Новой газеты".

Как отмечает издание, к 2021 году давление на музыкантов и отмены их концертов стали обычной практикой в России. Для этого придумываются разные причины: от пропаганды наркотиков и насилия до неуважение к чувствам верующих. Последнее время к этому списку добавились коронавирусные ограничения.

Подчеркивается, что никто не решается произнести вслух истинную причину: несогласие артистов с политической ситуацией в стране и их активную гражданскую позицию.

"На нас, посмевших высказать свое мнение, давят со всех сторон. Нас запугивают силовики, наши концерты превращают в полицейские рейды, чиновники на местах звонят в клубы и настоятельно рекомендуют с нами не связываться", - цитирует обращение музыкантов "Медуза".

Ранее в интервью лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский заявил, что "отбиться сейчас можно только всем вместе". Он надеется, что хотя бы "пятьдесят процентов" музыкантов "встанут и спокойно, мирно, но твердо скажут свое нет".