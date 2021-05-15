Китайский самоходный робот впервые приземлился на Марсе

Посадка произошла в 02:18 по латвийскому времени в южной части равнины Утопия в северном полушарии красной планеты. Весь процесс происходил в полностью автоматическом режиме.

"Тяньвэнь-1" был запущен в июле 2020 года. На орбиту Марса вышел в феврале, после чего последовали исследования потенциальных мест для посадки в течение более двух месяцев. "Тяньвэнь" в переводе с китайского означает "вопросы к небу". Цель миссии - найти возможные следы жизни на Марсе, а также провести исследования, направленные на выяснение возможностей колонизации Марса людьми.

В скором времени из модуля выедет марсоход "Чжучжун", который начнет исследование поверхности Марса.

Китайский шестиколесный самоходный робот, который весит около 240 килограммов, приводится в движение солнечной энергией. Запланированный срок его работы - 90 марсианских суток, а скорость - 200 метров в час.

Для Китая это первая в истории посадка зонда на другую планету. Страна стала третьей в мире - после СССР и США - сумевшей посадить свой аппарат на поверхность Марса.