Вт, 18.05.2021
Почему бы и нет, он имеет право отказаться. Но человек, не вакцинированный против Covid-19, не может работать в скорой помощи. Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.
Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.

"Посадил меня на колени": экс-участница группы "ВИА Гра" обвинила Меладзе в домогательствах

Экс-участница группы "ВИА Гра" Татьяна Найник в эфире программы "Звезды сошлись" обвинила продюсера Константина Меладзе в домогательствах. 

Татьяна пришла в группу "ВИА Гра" в 23 года. Меладзе ей показался интеллигентным и воспитанным человеком, но однажды после начала сотрудничества он попросил ее раздеться до белья, так как хотел посмотреть на ее фигуру. Далее последовало совсем не отеческое объятие. 

Найник снялась в клипе, гастролировала, но продюсер был ей не доволен. Как-то он вызвал Татьяну к себе, чтобы высказать претензии. 

"Он посадил меня на колени. Схватил за нижнюю часть бедра. Меня скукожило. Руки его ходили по мне. В итоге я спрыгнула с его коленей и убежала", - рассказала певица. 

Напомним, ранее певица Ани Лорак рассказала, что продюсер Константин Меладзе якобы намекал ей на нерабочие отношения в обмен на продвижение музыкальной карьеры. После она объяснила, что ее слова не так поняли. Позже в домогательствах со стороны продюсера призналась украинская артистка Оля Полякова. 

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