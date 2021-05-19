Белла Хадид публично выступила в защиту палестинцев: Израиль обвинил ее в антисемитизме

Она посетила протестный марш в поддержку палестинцев в Нью-Йорке, откуда опубликовала фото в свой Instagram. На снимке она позирует с палестинскими флагами и поднятым вверх кулаком. Хадид также поднимала тему конфликта в одном из прямых эфиров, где якобы призвала "бросать евреев в море". На это обратил внимание израильский МИД.

В официальном аккаунте государства Израиль в Twitter появился пост со скриншотом прямого эфира Хадид и подписью: "Когда знаменитости вроде Беллы Хадид призывают бросать евреев в море, они призывают искоренить израильское государство. Это не должно быть израильско-палестинской проблемой. Это должно быть общечеловеческой проблемой. Позор тебе".

When celebrities like @BellaHadid advocate for throwing Jews into the sea, they are advocating for the elimination of the Jewish State.



This shouldn't be an Israeli-Palestinian issue. This should be a human issue.



Shame on you.#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PJQHT90cNy — Israel ישראל (@Israel) May 16, 2021

Сестра Беллы, Джиджи Хадид, тоже высказывалась в поддержку Палестины. В комментариях ее также обвинили в антисемитизме. Девушка ответила, что осуждает антисемитов, но требует равноправия для Палестины.

Ранее звезда фильма "Чудо-женщина" израильская актриса и модель Галь Гадот также подверглась нападкам в сети из-за твита об израильско-палестинском конфликте, пишет Peopletalk.ru.

"Мое сердце разбивается. Моя страна находится в состоянии войны. Израиль заслуживает жить как свободная и безопасная нация. Наши соседи заслуживают того же. Я молюсь за жертв и их семьи. Я молюсь, чтобы эта невообразимая враждебность закончилась, я молюсь за наших лидеров, чтобы они смогли найти решение, и мы могли жить бок о бок в мире", - написала Гадот.

Некоторые посчитали, что актриса поддерживает действия своей родины против Палестины и отрицает вину страны. Кроме того, комментаторы вспомнили, что Гадот служила в Армии обороны Израиля и потребовали уволить ее с роли Чудо-женщины в киновселенной DC.

Обострение конфликта между Израилем и сектором Газа началось больше недели назад. Поводом к новой вспышке многолетнего арабо-израильского конфликта снова стал Иерусалим - город, священный и для иудеев, и для мусульман, и для христиан. Первоначально беспорядки вспыхнули из-за попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме.

Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечался в понедельник.