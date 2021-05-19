В Дании начали откапывать могилы с норками

Нет, эти норки не превратились в зомби и не пытаются заполучить наши мозги. На землю их подняли газы, которые выделяются при разложении трупов норок.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2020 года датские власти объявили о плане уничтожения всех фермерских норок в стране из-за вспышки инфекции SARS-CoV-2. Известно, что это произошло на более чем 200 норковых фермах. Вирус, вызывающий заболевание Covid-19 у людей, быстро мутировал среди животных, поэтому датское правительство решило не рисковать и уничтожить зверьков до того, как новый штамм вируса проникнет в людей.

Известно, что тысячи норок ежегодно убегают с датских норковых ферм, поэтому существует риск того, что инфицированная норка может передать вирус другим животным, о чем ранее сообщалось в научном издании Live Science.

ФОТО: Reuters/ScanPix

В ответ на эти опасения датское правительство приказало уничтожить норок на всех 289 зараженных норковых фермах с начала ноября по 25 ноября 2020 года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), было сожжено около 17 миллионов туш норок, но из-за нехватки ресурсов около 4 миллионов норок не были кремированы, а были захоронены в военной зоне на западе Дании, сообщает Reuters.

Некоторые из этих могил находятся рядом с озером, а другие - в районе источника питьевой воды. Это вызвало опасения по поводу возможного загрязнения воды. Вскоре после этого на поверхности земли стали появляться трупы норок, создавая довольно апокалиптическую картину, сообщает NBC News.