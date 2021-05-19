Полет в Тель-Авив не раньше второй половины июня. Что говорит airBaltic про рейсы в Израиль?

Бриеде пояснила, что airBaltic внимательно следит за текущей ситуацией, которая сложилась между Израилем и сектором Газа, и соответствующим образом скорректировала расписание полетов. В случае изменения рейса airBaltic всегда заранее информирует пассажиров, отметила Бриеде.
Представитель авиакомпании сообщила, что в случае отмены рейса пассажиры могут выбрать два дополнительных варианта - запросить возврат в виде подарочной карты или вернуть деньги банковским переводом.
В связи с эскалацией военного конфликта Агентство гражданской авиации рекомендовало латвийским авиакомпаниям не совершать вылеты в Израиль.
Агентство указывает, что существует высокая угроза безопасности для гражданских самолетов, летящих в израильские аэропорты или через них. В то же время на территории Израиля происходят массовые беспорядки, которые представляют угрозу для тех, кто в настоящее время там находится.
С 10 мая палестинские боевики из сектора Газа с 10 мая ведут по Израилю массированные ракетные обстрелы, на которые Израиль отреагировал авиаударами и артиллерийским обстрелом объектов, связанных с радикальной исламистской группировкой "Хамас" и другими палестинскими группировками.