Полет в Тель-Авив не раньше второй половины июня. Что говорит airBaltic про рейсы в Израиль?

Бриеде пояснила, что airBaltic внимательно следит за текущей ситуацией, которая сложилась между Израилем и сектором Газа, и соответствующим образом скорректировала расписание полетов. В случае изменения рейса airBaltic всегда заранее информирует пассажиров, отметила Бриеде.

Представитель авиакомпании сообщила, что в случае отмены рейса пассажиры могут выбрать два дополнительных варианта - запросить возврат в виде подарочной карты или вернуть деньги банковским переводом.

В связи с эскалацией военного конфликта Агентство гражданской авиации рекомендовало латвийским авиакомпаниям не совершать вылеты в Израиль.

Агентство указывает, что существует высокая угроза безопасности для гражданских самолетов, летящих в израильские аэропорты или через них. В то же время на территории Израиля происходят массовые беспорядки, которые представляют угрозу для тех, кто в настоящее время там находится.