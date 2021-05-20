Чт, 20.05.2021
Оно создает этакий эффект фитиля. Если налить на человека горючую жидкость, она впитывается в ткань и по ткани, по ниткам уходит дальше. Валентин Биукис, судебный эксперт по вопросам в области пожарной безопасности
Валентин Биукис, судебный эксперт по вопросам в области пожарной безопасности

Билли Портер, сыгравший фею-крестную в новой "Золушке", признался, что ВИЧ-позитивен

51-летний лауреат "Эмми" Билли Портер в интервью изданию The Hollywood Reporter рассказал, что он ВИЧ-позитивен. 

"2007-й стал худшим в моей жизни", - сказал Портер. 

Именно в 2007 у него был запущен процесс банкротства, после он пришел ко врачу с жалобой на кожные высыпания и сдал тест на ВИЧ. Тест актера оказался положительным. О диагнозе все это время знали лишь самые близкие, мать и супруг звезды, с которым они поженились в 2017 году. 

"В течение длительного времени все, кто должен, знали об этом. Кроме моей матери. Я старался жить и строить карьеру, я не был уверен, что это возможно, если о моем диагнозе узнают неправильные люди. Это бы дало им еще один повод для несправедливого отношения в и без того полной дискриминации профессии. Поэтому просто пытался думать об этом так редко, насколько мог", - признался Портер. 

Но, как он сам говорит, его многому научил карантин. Сейчас он регулярно посещает врача и чувствует себя здоровым. В какой-то момент он понял, что существовавшая долгое время вокруг ВИЧ стигма ослабла. Хотя он считает, что ему еще долго будут вспоминать эту тему. 

"Это не единственная вещь, которая меня характеризует. У меня много достижений. И если вдруг вы не захотите работать со мной из-за моего статуса, вы просто меня не достойны", - подытожил актер.

Напомним, Билли Портер стал известен благодаря сериалам "Поза" и "Американская история ужасов". Скоро выйдет новый фильм с его участием - экранизация "Золушки", где эпатажный актер сыграл роль гендерно-нейтральной феи-крестной.

НАВЕРХ
Back