Второй полуфинал "Евровидения": какие шансы у Латвии и Эстонии?

Сегодня, 20 мая, состоится второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2021". На нем выступят участники 17 стран. Десять лучших исполнителей продолжат борьбу за победу уже в суперфинале 22 мая. Букмекеры опубликовали свой прогноз потенциальных финалистов.

Рейтинг букмекеров возглавляет представитель Швейцарии певец Gjon's Tears с песней "Tout L'Univers", певица Victoria из Болгарии и молодая группа Gagnamagnið и ее лидер певец Daði из Исландии. Правда их выступление покажут в записи из-за положительного теста на коронавирус у одного из музыкантов.

Высокие шансы пройти в финал есть у Стефании из Греции. Кроме нее лидерами называют певицу Senhit с песней "Adrenalina".

Согласно мнению экспертов интересным кажется танцевальный трек в стиле 90-х группы "Hurricane" из Сербии. Примерно на равных с ними идет Португалия, Албания, Австрия и Молдова

Кстати, Молдову представляет Наталья Гордиенко с композицией "Sugar". Ее как и эстонского певца Уку Сувисте продюсирует Dream Team и Филипп Киркоров .

Во втором полуфинале под 15 номером выступит представительница Латвии Саманта Тина . Правда, шансы нашей участницы на победу оцениваются довольно низко.

Но нельзя отрицать того, что песня Саманты "The Moon is Rising" в тренде этого года. Она посвящена женщине и ее силе. В первом полуфинале подобную тему в своих композициях затронули Манижа (Россия) и Самира Эфенди (Азербайджан).

Но букмекеры ставят Саманту даже ниже, чем артиста из Эстонии. К сожалению, исполнители пока не входят даже в десятку предполагаемых финалистов. Но готовимся смотреть второй полуфинал. Все еще может измениться!

Международный конкурс "Евровидение" в этом году проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В прошлом году соревнование отменили из-за пандемии Covid-19.

В большой финал уже прошли представители от России, Литвы, Украины, Израиля, Азербайджана, Швеции, Норвегии, Мальты, Кипра и Бельгии. Остальные участники будут определены во втором полуфинале уже в этот четверг, 20 мая. В финале автоматически примут участие также представители "большой пятерки" - Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего "Евровидения" - Нидерландов.

В субботнем финале за первое место будут бороться исполнители из 26 государств.