Второй полуфинал "Евровидения": какие шансы у Латвии и Эстонии?
20 мая в Роттердаме пройдет второй полуфинал 65-го международного конкурса "Евровидение". Букмекеры определились с десяткой вероятных финалистов исполнителей второго полуфинала.
20 мая в Роттердаме пройдет второй полуфинал 65-го международного конкурса "Евровидение". Букмекеры определились с десяткой вероятных финалистов исполнителей второго полуфинала.
Сегодня, 20 мая, состоится второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2021". На нем выступят участники 17 стран. Десять лучших исполнителей продолжат борьбу за победу уже в суперфинале 22 мая. Букмекеры опубликовали свой прогноз потенциальных финалистов.
Порядок выступления участников второго полуфинала:
Видео: 17 песен второго полуфинала "Евровидения"
Кто входит в десятку потенциальных финалистов?
Рейтинг букмекеров возглавляет представитель Швейцарии певец Gjon's Tears с песней "Tout L'Univers", певица Victoria из Болгарии и молодая группа Gagnamagnið и ее лидер певец Daði из Исландии. Правда их выступление покажут в записи из-за положительного теста на коронавирус у одного из музыкантов.
Высокие шансы пройти в финал есть у Стефании из Греции. Кроме нее лидерами называют певицу Senhit с песней "Adrenalina".
Согласно мнению экспертов интересным кажется танцевальный трек в стиле 90-х группы "Hurricane" из Сербии. Примерно на равных с ними идет Португалия, Албания, Австрия и Молдова
Кстати, Молдову представляет Наталья Гордиенко с композицией "Sugar". Ее как и эстонского певца Уку Сувисте продюсирует Dream Team и Филипп Киркоров.
Какие шансы у Латвии?
Во втором полуфинале под 15 номером выступит представительница Латвии Саманта Тина. Правда, шансы нашей участницы на победу оцениваются довольно низко.
Галерея: вторая репетиция Саманты Тины в Роттердаме
Но нельзя отрицать того, что песня Саманты "The Moon is Rising" в тренде этого года. Она посвящена женщине и ее силе. В первом полуфинале подобную тему в своих композициях затронули Манижа (Россия) и Самира Эфенди (Азербайджан).
Но букмекеры ставят Саманту даже ниже, чем артиста из Эстонии. К сожалению, исполнители пока не входят даже в десятку предполагаемых финалистов. Но готовимся смотреть второй полуфинал. Все еще может измениться!
Начало в 22:00.
Напоминаем, RUS TVNET будет вести специальную текстовую трансляцию конкурса.
Галерея: репортаж корреспондентов портала Limon.ee из Роттердама
Международный конкурс "Евровидение" в этом году проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В прошлом году соревнование отменили из-за пандемии Covid-19.
В большой финал уже прошли представители от России, Литвы, Украины, Израиля, Азербайджана, Швеции, Норвегии, Мальты, Кипра и Бельгии. Остальные участники будут определены во втором полуфинале уже в этот четверг, 20 мая. В финале автоматически примут участие также представители "большой пятерки" - Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего "Евровидения" - Нидерландов.
В субботнем финале за первое место будут бороться исполнители из 26 государств.