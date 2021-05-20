Чт, 20.05.2021
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Валентин Биукис, судебный эксперт по вопросам в области пожарной безопасности

Второй полуфинал "Евровидения": какие шансы у Латвии и Эстонии?

ФОТО: EBU / Thomas Hanses

20 мая в Роттердаме пройдет второй полуфинал 65-го международного конкурса "Евровидение". Букмекеры определились с десяткой вероятных финалистов исполнителей второго полуфинала. 

Сегодня, 20 мая, состоится второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2021". На нем выступят участники 17 стран. Десять лучших исполнителей продолжат борьбу за победу уже в суперфинале 22 мая. Букмекеры опубликовали свой прогноз потенциальных финалистов.

Порядок выступления участников второго полуфинала: 

  1. Сан-Марино: Senhit - Adrenalina
  2. Эстония: Uku Suviste - The Lucky One
  3. Чехия: Benny Cristo - omaga
  4. Греция: Stefania - Last Dance
  5. Австрия: Vincent Bueno - Amen
  6. Польша: RAFAŁ - The Ride
  7. Молдавия: Natalia Gordienko - Sugar
  8. Исландия: Daði og Gagnamagnið - 10 Years
  9. Сербия: Hurricane - Loco Loco
  10. Грузия: Tornike Kipiani - You
  11. Албания: Anxhela Peristeri - Karma
  12. Португалия: The Black Mamba - Love Is On My Side
  13. Болгария: Victoria - Growing Up Is Getting Old
  14. Финляндия: Blind Channel - Dark Side
  15. Латвия: Samanta Tina - The Moon is Rising
  16. Швейцария: Gjon’s - Tears Tout l’Univers
  17. Дания: Fyr & Flamme - Øve Os På Hinanden

Видео: 17 песен второго полуфинала "Евровидения"


 

Кто входит в десятку потенциальных финалистов? 

Рейтинг букмекеров возглавляет представитель Швейцарии певец Gjon's Tears с песней "Tout L'Univers", певица Victoria из Болгарии и молодая группа Gagnamagnið и ее лидер певец Daði из Исландии. Правда их выступление покажут в записи из-за положительного теста на коронавирус у одного из музыкантов. 

Высокие шансы пройти в финал есть у Стефании из Греции. Кроме нее лидерами называют певицу Senhit с песней "Adrenalina". 

Согласно мнению экспертов интересным кажется танцевальный трек в стиле 90-х группы "Hurricane" из Сербии. Примерно на равных с ними идет Португалия, Албания, Австрия и Молдова

Кстати, Молдову представляет Наталья Гордиенко с композицией "Sugar". Ее как и эстонского певца Уку Сувисте продюсирует Dream Team и Филипп Киркоров

19.05.2021, Rotterdam. Eurovisiooni teise poolfinaali proov ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Какие шансы у Латвии?


Во втором полуфинале под 15 номером выступит представительница Латвии Саманта Тина. Правда, шансы нашей участницы на победу оцениваются довольно низко.

Галерея: вторая репетиция Саманты Тины в Роттердаме


Но нельзя отрицать того, что песня Саманты "The Moon is Rising" в тренде этого года. Она посвящена женщине и ее силе. В первом полуфинале подобную тему в своих композициях затронули Манижа (Россия) и Самира Эфенди (Азербайджан). 

Но букмекеры ставят Саманту даже ниже, чем артиста из Эстонии. К сожалению, исполнители пока не входят даже в десятку предполагаемых финалистов. Но готовимся смотреть второй полуфинал. Все еще может измениться!

Начало в 22:00. 

Напоминаем, RUS TVNET будет вести специальную текстовую трансляцию конкурса. 

Галерея: репортаж корреспондентов портала Limon.ee из Роттердама

Международный конкурс "Евровидение" в этом году проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В прошлом году соревнование отменили из-за пандемии Covid-19.

В большой финал уже прошли представители от России, Литвы, Украины, Израиля, Азербайджана, Швеции, Норвегии, Мальты, Кипра и Бельгии. Остальные участники будут определены во втором полуфинале уже в этот четверг, 20 мая. В финале автоматически примут участие также представители "большой пятерки" - Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего "Евровидения" - Нидерландов.

В субботнем финале за первое место будут бороться исполнители из 26 государств.

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