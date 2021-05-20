Скончался еще один пострадавший в пожаре в хостеле на Меркеля, трое погибших до сих пор не опознаны

Он сообщил, что за последние сутки скончался девятый человек - травмы от пожара были настолько серьезными, что спасти его не удалось.

На вопрос о трех неопознанных погибших, Рукс ответил, что у полиции есть приблизительное представление о том, что это за люди, но подтверждения пока не было. Скорее всего, это местные жители, а не иностранцы.

Розыск владельца хостела

На вопрос, как проходит розыск истинного владельца хостела Эрнеста Риекстса, начальник полиции ответил, что служба знает страну, в которой он находится, но не раскрывает ее. "Господин Риекстс! Нужно прийти, дать показания и объясниться, а не прятаться, потому что прятаться достаточно долго у вас не выйдет!" публично призвал Риекстса Рукс.

Как сообщалось, первоначально в результате пожара в незаконном общежитии на улице Меркеля 28 апреля погибли восемь человек. Спасатели эвакуировали 24 человека. Из них шестеро пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Госполиция в связи с трагедией возбудила уголовное дело и задержала несколько человек, а также объявила Риекстса в розыск. Расследование причин пожара продолжается.