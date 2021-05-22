"Евровидение-2021": прогнозы, шансы России, Литвы и Украины, два финалиста при поддержке команды Киркорова
В четверг, 20 мая, прошел второй полуфинал "Евровидения-2021", после которого букмекеры обновили свои прогнозы по фаворитам конкурса.
В четверг, 20 мая, прошел второй полуфинал "Евровидения-2021", после которого букмекеры обновили свои прогнозы по фаворитам конкурса.
В большом финале, 22 мая, примут участие 26 стран: Нидерланды, Албания, Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина, и "большая пятерка" - Франция, Италия, Германия, Испания и Великобритания.
Так, лидером по-прежнему остается Италия и рок-группа Måneskin, на второе место поднялась Франция и Барбара Прави, подвинув зажигательную участницу Дестини из Мальты на третью ступеньку.
На четвертой строчке расположилась Украина и группа Go_A. Далее идет Швейцария. Шестое место за Исландия, а вот Финляндия взлетела на седьмую позицию.
Галерея: Первый полуфинал "Евровидения"
Далее в топ-10 вошли Португалия, Сан-Марино и Болгария. Литву букмекеры поставили лишь на 11 место, а представительница России Манижа находится лишь на 15 строчке.
Довольно низко оцениваются шансы представительниц Греции и Молдовы.
Напомним, номера и песни их были подготовлены при поддержке Филиппа Киркорова и команды Dream Team. Букмекеры поставили участницу от Греции Стефанию лишь на 16 место, а Наталью Гордиенко из Молдовы на 23-е.
К сожалению, Латвия не смогла пройти дальше. Наша страна не выходила в финал конкурса "Евровидение" с 2016 года.
Большой полуфинал состоится 22 мая в 22:00.
RUS TVNET предлагает следить за конкурсом в текстовой трансляции.
Галерея: Второй полуфинал "Евровидения"