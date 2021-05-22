"Евровидение-2021": прогнозы, шансы России, Литвы и Украины, два финалиста при поддержке команды Киркорова

В большом финале, 22 мая, примут участие 26 стран: Нидерланды, Албания, Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина, и "большая пятерка" - Франция, Италия, Германия, Испания и Великобритания.

Так, лидером по-прежнему остается Италия и рок-группа Måneskin, на второе место поднялась Франция и Барбара Прави, подвинув зажигательную участницу Дестини из Мальты на третью ступеньку.

Дестини Чукуньере (Destiny Chukunyere) ФОТО: REUTERS/Piroschka Van de Wouw, EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN, KENZO TRIBOUILLARD / AFP, EPA/SANDER KONING / POOL

На четвертой строчке расположилась Украина и группа Go_A. Далее идет Швейцария. Шестое место за Исландия, а вот Финляндия взлетела на седьмую позицию.

Галерея: Первый полуфинал "Евровидения"

Далее в топ-10 вошли Португалия, Сан-Марино и Болгария. Литву букмекеры поставили лишь на 11 место, а представительница России Манижа находится лишь на 15 строчке.

21.05.2021, Роттердам. Представительница России Манижа Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Довольно низко оцениваются шансы представительниц Греции и Молдовы.

Наталья Гордиенко ФОТО: EBU / THOMAS HANSES, ANDRES PUTTING

Напомним, номера и песни их были подготовлены при поддержке Филиппа Киркорова и команды Dream Team. Букмекеры поставили участницу от Греции Стефанию лишь на 16 место, а Наталью Гордиенко из Молдовы на 23-е.

К сожалению, Латвия не смогла пройти дальше. Наша страна не выходила в финал конкурса "Евровидение" с 2016 года.

Большой полуфинал состоится 22 мая в 22:00.

RUS TVNET предлагает следить за конкурсом в текстовой трансляции.