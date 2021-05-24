Видео ⟩ Опубликовано видео с арестованным Романом Протасевичем

"Я нахожусь в СИЗО № 1 Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем и с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске", - рассказывает Протасевич на видео.

Власти Беларуси обвиняют Протасевича в организации массовых беспорядков и "возбуждении социальной вражды" к представителям власти. Вместе с основателем Telegram-канала Nexta Степаном Путило Протасевич включен КГБ Беларуси в список людей, причастных к террористической деятельности.

В воскресенье, 23 мая, Протасевич был задержан в аэропорту города Минска - после того, как его самолет авиакомпании Ryanair, на котором журналист со своей девушкой летел из Афин в Вильнюс, приземлился в Беларуси из-за сообщения о бомбе на борту, которое позже оказалось ложным. Пассажиры самолета провели в аэропорту Минска почти семь часов.

Ранее матери Протасевича сообщили, что он находится в больнице из-за проблем с сердцем. МВД Беларуси отрицало это.

Информацию что Протасевич находится в больнице в критическом состоянии, опубликовал Telegram-канал "Беларусь головного мозга", редактором которого тот является.

Мать Романа сообщила, что по неподтвержденной информации ее сын был найден в одной из больниц Минска. Его состояние якобы было критическим - из-за проблем с сердцем. Об этом женщине сообщили "доброжелатели".

Наталья Протасевич, мать Романа, подтвердила это сообщение в разговоре с телеканалом "Белсат". Женщина рассказала, что узнала это от "людей из медицинских кругов". Правда ли это, Наталья не уверена, но добавляет, что у сына действительно наблюдались проблемы с сердцем.

"У Романа есть проблемы с сердцем, из-за этого его не взяли в армию. Однажды у него было предынфарктное состояние. (…) Если ему там что-то сделали, это могло спровоцировать сердечный приступ".

Протасевич также сказала, что не знает, в какой именно больнице может находиться ее сын.