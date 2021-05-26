Полиция США выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона

Музыкант обвиняется по двум пунктам преступления средней тяжести без отягчающих обстоятельств. По данным полиции, Мэнсон, его агент и адвокат знали о выдаче ордера на арест, но не приехали в Нью-Гэмпшир, чтобы ответить на обвинения.

Певцу грозит до одного года тюрьмы и до 2 тысяч долларов штрафа.

В полиции отдельно подчеркнули, что ордер не связан с обвинениями в сексуальном насилии.

Инцидент, за который полиция выдала ордер на арест музыканта, произошел в концертном зале Bank of New Hampshire Pavilion в 2019 году. По информации TMZ, тогда Мэнсон плюнул в видеооператора.

Адвокат Мэнсона назвал эти обвинения "смехотворными", но заявил о намерении сотрудничать с властями.

"Ни для кого не секрет, что он любит вести себя провокационно на сцене, особенно перед камерой", - сказал юрист NBC News. По его словам, видеооператор требовал от команды музыканта 35 тысяч долларов за то, что певец плюнул в него.