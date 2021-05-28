"Конкретно выплакалась". Семья Саманты Тины об участии певицы в "Евровидении"
Мама и сестра Саманты Тины в шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) на STV Pirmā! поделились своими эмоциями от "Евровидения".
Мама и сестра Саманты Тины в шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) на STV Pirmā! поделились своими эмоциями от "Евровидения".
Журналисты программы побывали в гостях у семьи Саманты в Тукумсе, где в особом месте до сих пор хранятся все издания прессы с Самантой, в них - победа в O!Kartes akadēmijа, участие в Slāvu bazārā и прочие.
На вопрос об ощущениях при просмотре "Евровидения" мама Саманты призналась: "Ну, были же надежды очень большие". Она добавила, что также "конкретно выплакалась" еще до выступления.
Мама Саманты не скрывает - она "на 100% была уверена", что дочь должна попасть в финал.
Уже сообщалось, что Латвия заняла последнее место во втором полуфинале "Евровидения".
Победителями конкурса стали представители из Италии - группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.