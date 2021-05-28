У Канье Уэста, возможно, роман с Ириной Шейк. Теперь у него в Instagram россияне учат его русской кухне

С чего все началось?

Таблоид The Sun сообщил, что у Шейк и Уэста тайный роман. Впервые они сотрудничали еще в 2010 году, когда русская модель снялась в клипе Канье на песню Power. Помимо этого, Ирина Шейк представляла одежду из коллекции рэпера на Неделе моды в Париже в 2012 году. В этом году россиянка появлялась в футболке DMX от Канье и Balenciaga.

Подобная атака в комментариях уже случалась в аккаунте Леди Гаги, когда предполагалось, что она стала причиной расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк. Кроме обвинений в адрес певицы в том, что именно она виновата в расставании пары, вслед пришли, например, рецепты, гороскопы для Овнов и объявления о продаже чего угодно.

Что можно найти в комментариях на этот раз у Канье?

ФОТО: скриншот

Рецепты. Множество рецептов. Например, драников, супов и домашнего кваса (естественно, во всевозможных вариантах);

Поиски второй половинки (кто-то даже рассказал, что в прошлом чате - Леди Гаги - познакомился с женой);

Продажа недвижимости и имущества;

Битва окрошек: на квасе или на кефире?

Вопросы о планах на лето других пользователей;

Полезные советы и лайфхаки ("Слизней с зелени нужно выводить пивом. Наливаешь в блюдце - и они все там. Не благодарите");

Реклама курсов или услуг ("Девушки! Приходите к нам в Институт Красоты в СПб. Сделаем из Вас Ирину Шейк");

Ну и, конечно, многие хвалят Ирину и просят ее не обижать ("За Ирку и двор стреляем в упор"):

ФОТО: скриншот

И еще немного:

"Какую игру придумать на своей днюхе для девчонок? Есть идеи? Планируем просто в рестике посидеть, а потом в бар пойти. Хочется какой-то развлекухи!", "Вы тоже зашли ради комментов?", "За проезд передайте, я до Химок", "Осталась рассада огурцов. Кому?", "Кто-нибудь скажет, как правильно солить воблу? И что там с грибами, не пошли еще?", "Щавель уже растет?".