США объявили о санкциях против Беларуси после инцидента с Ryanair

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в заявлении о мерах наказания назвала посадку самолета Ryanair и арест оппозиционного журналиста и активиста Романа Протасевича "прямым оскорблением международных норм".

Вашингтон объявил, что

в дополнение к мерам, объявленным в последние недели, он работает с Европейским союзом над списком целевых санкций против членов режима президента Беларуси Александра Лукашенко.

"3 июня 2021 года Соединенные Штаты вновь введут полные блокирующие санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий министерства финансов", - сказала Псаки.

Также будет приостановлено соглашение о воздушном сообщении между США и Беларусью.

В дополнение к санкциям Белый дом также предупредил граждан США не путешествовать в Беларусь, а также предупредил американские пассажирские самолеты "проявлять особую осторожность" при полетах в воздушном пространстве Беларуси.

Белый дом подтвердил, что Министерство юстиции США, включая Федеральное бюро расследований (ФБР), расследует этот инцидент в сотрудничестве с европейскими коллегами.