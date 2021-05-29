Сб, 29.05.2021
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Андрей Швед, генпрокурор Беларуси
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США объявили о санкциях против Беларуси после инцидента с Ryanair

Дженнифер Псаки ФОТО: NICHOLAS KAMM / AFP

В пятницу, 28 мая, администрация Белого дома США заявила, что введет санкции в отношении Беларуси в связи с вынужденной посадкой пассажирского самолета в Минске и задержанием оппозиционного журналиста, сообщает AFP.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в заявлении о мерах наказания назвала посадку самолета Ryanair и арест оппозиционного журналиста и активиста Романа Протасевича "прямым оскорблением международных норм".

Вашингтон объявил, что

в дополнение к мерам, объявленным в последние недели, он работает с Европейским союзом над списком целевых санкций против членов режима президента Беларуси Александра Лукашенко.

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"3 июня 2021 года Соединенные Штаты вновь введут полные блокирующие санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий министерства финансов", - сказала Псаки.

Также будет приостановлено соглашение о воздушном сообщении между США и Беларусью.

В дополнение к санкциям Белый дом также предупредил граждан США не путешествовать в Беларусь, а также предупредил американские пассажирские самолеты "проявлять особую осторожность" при полетах в воздушном пространстве Беларуси.

Белый дом подтвердил, что Министерство юстиции США, включая Федеральное бюро расследований (ФБР), расследует этот инцидент в сотрудничестве с европейскими коллегами.

"Мы призываем Лукашенко провести заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных и вступить во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых президентских выборов под эгидой и наблюдением ОБСЕ", - подчеркнула Псаки.

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