Netflix купил права на фильмы "Брат" и "Брат-2"
Стриминговый сервис Netflix купил права на показ фильмов "Брат" и "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на "Кинопоиск".
Стриминговый сервис Netflix купил права на показ фильмов "Брат" и "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на "Кинопоиск".
Фильмы будут доступны к просмотру на Netflix с 1 июня.
На сайте платформы уже доступны превью. На английском они будут называться Brother и Brother/2. On The Way Home.
Известно, что Netflix приобрел права на фильмы у российской кинокомпании СТВ, сооснователем которой был Алексей Балабанов. Сумма сделки не сообщается.
Как отмечает The Bell, "Брат" и "Брат-2" станут первыми старыми российскими фильмами, которые появятся на Netflix. До сих пор сервис выкупал права на новые проекты.
Netflix запустил русскоязычную версию в 2020 году и пообещал перевести на русский язык и дополнить русскими субтитрами свои фильмы и сериалы. В конце мая 2021 года стало известно о съемках своего первого оригинального российского сериала для Netflix со Светланой Ходченковой в главной роли. Ранее сервис покупал права только на готовые российские проекты.