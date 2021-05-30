Netflix купил права на фильмы "Брат" и "Брат-2"

Фильмы будут доступны к просмотру на Netflix с 1 июня.

На сайте платформы уже доступны превью. На английском они будут называться Brother и Brother/2. On The Way Home.

Известно, что Netflix приобрел права на фильмы у российской кинокомпании СТВ, сооснователем которой был Алексей Балабанов. Сумма сделки не сообщается.

Как отмечает The Bell, "Брат" и "Брат-2" станут первыми старыми российскими фильмами, которые появятся на Netflix. До сих пор сервис выкупал права на новые проекты.