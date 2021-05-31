Пн, 31.05.2021
Они могут на людях говорить, что они бодрые, веселые и так далее. Скорее всего, их заставили. Дмитрий Протасевич, отец Романа Протасевича
Дмитрий Протасевич, отец Романа Протасевича
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Почтовый ящик "бойцов ХАМАС" создали всего за 9 дней до инцидента с Ryanair

Самолет Ryanair. ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Почтовый ящик на Protonmail, с которого "бойцы ХАМАС" отправили письмо о минировании самолета Ryanair в минский аэропорт, создан за 9 дней до инцидента, выяснило Еврорадио. Ящик появился 14 мая. То, что ящик появился за несколько дней до перехвата самолета, может быть еще одним свидетельством, что белорусские власти готовили спецоперацию по похищению Романа Протасевича.

Кроме того, пропагандистские Telegram-каналы и чаты с 27 мая публиковали письмо, которое Роман Протасевич якобы прислал сразу после появления в Telegram-канале Антона Мотолько сообщения о нём на борту Ryanair. В тексте он якобы обвиняет в своем задержании блогера. Этот аккаунт был создан 27 мая, когда Протасевич уже был задержан.

ФОТО: Еврорадио​

Интересно, что из этого факта пропагандистские Telegram-каналы уже попытались поиронизировать: мол, сразу говорилось, что "письмо Протасевича" - фейк. Но в чатах, где также тиражировалось фото с "письмом", иногда оно подавалось как абсолютная правда. Кроме того, изначально это "письмо" было опубликовано тем же активистом, который всеми способами ставил под сомнение подлинность заявления Protonmail о том, что письмо в минский аэропорт поступило уже после его разворота.

ФОТО: Еврорадио​

Сама компания Proton уже получила запрос от властей Швейцарии и представит всю необходимую информацию для расследования обстоятельств принудительной посадки Ryanair.

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