Почтовый ящик "бойцов ХАМАС" создали всего за 9 дней до инцидента с Ryanair

Кроме того, пропагандистские Telegram-каналы и чаты с 27 мая публиковали письмо, которое Роман Протасевич якобы прислал сразу после появления в Telegram-канале Антона Мотолько сообщения о нём на борту Ryanair . В тексте он якобы обвиняет в своем задержании блогера. Этот аккаунт был создан 27 мая, когда Протасевич уже был задержан.

Интересно, что из этого факта пропагандистские Telegram-каналы уже попытались поиронизировать: мол, сразу говорилось, что "письмо Протасевича" - фейк. Но в чатах, где также тиражировалось фото с "письмом", иногда оно подавалось как абсолютная правда. Кроме того, изначально это "письмо" было опубликовано тем же активистом, который всеми способами ставил под сомнение подлинность заявления Protonmail о том, что письмо в минский аэропорт поступило уже после его разворота.