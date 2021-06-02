После возвращения с "Евровидения" Саманта Тина решила кардинально изменить внешность

Судя по опубликованным в Instagram сторис певицы, она заплела длинные косички.

Уже сообщалось, что Латвия заняла последнее место во втором полуфинале "Евровидения". Представительница Латвии Саманта Тина рассказала, что получила ряд негативных комментариев от соотечественников после конкурса.