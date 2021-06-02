Ср, 2.06.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

После возвращения с "Евровидения" Саманта Тина решила кардинально изменить внешность

После возвращения с конкурса "Евровидение" певица Саманта Тина решилась на кардинальные изменения во внешности.

Судя по опубликованным в Instagram сторис певицы, она заплела длинные косички.

Саманта рассказала, что процесс плетения косичек занял 13 часов.

ФОТО: instagram/samantatina

Уже сообщалось, что Латвия заняла последнее место во втором полуфинале "Евровидения". Представительница Латвии Саманта Тина рассказала, что получила ряд негативных комментариев от соотечественников после конкурса.

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