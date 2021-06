"Скоро ваша Америка выкусит": как Netflix перевел поговорки и фразы из "Брата" и "Брата 2"

Фраза "Скоро всей вашей Америке кирдык" в англоязычной версии переведена как Soon your America is going to bite it ("Скоро ваша Америка выкусит"). Высказывание Багрова о евреях "А то я евреев как-то не очень" перевели как I’m not a big fan of the Jews ("Я не большой фанат евреев").