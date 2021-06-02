Еще одна бывшая девушка Мэрилина Мэнсона обвинила его в изнасиловании

По ее словам, их отношения начались в 2011 году. Сначала все было хорошо, однако вскоре их отношения ухудшились. Она заявила, что Мэнсон постоянно принуждал ее к сексу и во время близости был грубым.

Когда она решила расстаться с ним и пришла вернуть ему ключ от дома, музыкант напал на нее и изнасиловал, а позже угрожал убить ее, сказано в иске.

Также девушка рассказала, что музыкант заставлял ее смотреть фильм Groupie со сценами группового секса. Там предположительно снималась несовершеннолетняя поклонница музыканта. В ролике Мэнсон угрожал этой девушке пистолетом и унижал ее, говорит Доу.

Представители музыканта отрицают обвинения девушки. Они также рассказали Billboard, что данное видео - это короткометражный фильм, который был снят по сценарию. А девушка, которая была в фильме, уже снималась в одном из клипов музыканта.