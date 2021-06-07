Кариньш: каждый министр должен отвечать за свои высказывания

"Нужно понимать, что министр больше не частное лицо с личным мнением, а представляет правительство. Нужно тщательно продумывать свои слова перед тем, как высказывать их публично", - отметил премьер.

Между тем, Латвийский союз самоуправлений (LPS) обратился к высшим государственным должностным лицам с просьбой объяснить публичные высказывания только что назначенного министра благосостояния Гатиса Эглитиса о контроле правящих партий над финансированием местных самоуправлений в зависимости от политической принадлежности их руководителей. Об этом агентству LETA сообщила советник LPS Элла Петермане.

В письме, адресованном премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру финансов Янису Рейрсу и министру благосостояния, председатель LPS Гинтс Каминскис подчеркивает, что такие публичные заявления вызывают беспокойство в контексте как дальнейшей деятельности самоуправлений после административно-территориальной реформы, так и доступности финансирования.

"Это финансирование имеет решающее значение для обеспечения дальнейшего экономического роста и конкурентоспособности государства и муниципалитетов, а также для уменьшения социально-экономического неравенства между регионами страны, особенно в плане смягчения последствий Covid-19 в каждом самоуправлении", - пояснил Каминскис.

LPS призывает должностных лиц обеспечивать местным самоуправлениям налоговые поступления в надлежащем размере, средства из госбюджета, из фондов ЕС. Также важно, чтобы органы местного самоуправления имели доступ к кредитам.

Контекст:

Эглитис в Twitter призывал Латвийское объединение регионов, Союз зеленых и крестьян и "Согласие" "не радоваться победам на муниципальных выборах", потому что "рестарт правительства 3 июня означает, что крупные денежные потоки из госбюджета, фондов ЕС и Механизма восстановления и устойчивости будут контролироваться четырьмя коалиционными партиями (Национальное объединение, Новая консервативная партия (НКП), "Новое Единство" и "Для развития/За!"), которые в первую очередь будут заботиться о своих самоуправлениях.

Замечания подверглись критике со стороны пользователей Twitter и политиков. Эглитис удалил эту запись и написал более мягко: "Мне будет интересно посмотреть, как результаты местных выборов повлияют на ожидаемые денежные из фондов из ЕС/Механизма восстановления и устойчивости. Для справки: у НКП нет "своих" самоуправлений".

Эглитис признал, что это был первый его пост в Twitter. Он лишь хотел высказать свое мнение о некогда привычной практике распределения поддержки, которая уходила самоуправлениям СЗК. Он обещает, что такой принцип больше не будет использоваться.