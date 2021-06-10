Суд на два месяца арестовал Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма

Известно, что блогер проведет под арестом два месяца. На этой мере пресечения настаивало следствие, суд его поддержал.

Сегодня утром, 10 июня, Хованскому официально предъявили обвинения в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). По ней ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от трех до пяти.

Как уже сообщалось ранее, что во вторник, 8 июня, в Санкт-Петербурге был задержан видеоблогер Юрий Хованский.

В квартиру Хованского постучали, после чего до двух часов ночи у него проходили обыски, во время которых у блогера, кроме нескольких компьютеров, изъяли "приспособление для курения интересных веществ" и пистолет - вероятно, зарегистрированный.

Дело связано с песней Хованского по теме "Норд-Оста" - она появилась в интернете еще год назад. В ней, в частности, поется: "Норд-Ост" - это было ******* [очень хорошо].

Сколько же русских детей убили. (…) Все во имя Чечни!" В другом видео Хованский назвал героями чеченских террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева.

По данным издания "Фонтанка", песня была выложена на официальном YouTube-канале Хованского. "Mash на Мойке" же утверждает, что песня там не появлялась. Сам Хованский во время задержания заявил, что исполнял ее на стриме видеоблогера Андрея Нифедова - его также доставили в полицию. По данным "Фонтанки", он проходит по делу свидетелем.

В феврале 2021 года фрагменты песни показал в своем стриме блогер Стас Васильев, с которым у Хованского был конфликт. Тот стрим набрал больше миллиона просмотров. В конце месяца фрагмент песни выложил в Telegram создатель "Мужского государства" Владислав Поздняков. Он призвал подписчиков жаловаться на Хованского в МВД.