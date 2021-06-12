Путин ответил на вопрос, считает ли он себя "убийцей", и сравнил Байдена и Трампа

"За время моего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, атакам разного калибра и жестокости, ничего из этого меня не удивляет. Что касается жесткой риторики, то, я думаю, это выражение общей культуры США", - цитирует ответ Путина "Дождь".

Журналист обратил внимание на, что Путин напрямую не ответил на его вопрос. В ответ президент России отметил, что слышал "десятки" таких обвинений, особенно во время борьбы с терроризмом на Северном Кавказе и всегда действовал в интересах народа и российского государства, а "различные ярлыки" - это не то, что его беспокоит, добавляет издание.

В продолжении беседы журналист перечислил нескольких человек, погибших за время президентства Владимира Путина - Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова - и спросил, похоже ли это на совпадение. Путин заявил, что некоторые обвинения напоминают "словесное несварение желудка" и ответил, что эти люди погибли в разное время, по разным причинам, от рук разных людей.

Путин не стал скрывать, что отношения с США сейчас на низшей точке развития и отметил радикальные различия между экс-президентом США Дональдом Трампом и нынешним главой Джо Байденом: по его мнению, Байден - карьерный политик, от которого не следует ожидать импульсивных движений, в свою очередь Трамп – экстраординарный и талантливый человек, "яркая личность".