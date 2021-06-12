Видео ⟩ Еще одно летальное ДТП с участием общественного транспорта: авария на дороге из Болдераи

ДТП с погибшими произошли в Риге и в Курземе. К обеим авариям причастен общественный транспорт.

Около 23:13 в Риге на пересечении улиц Клейсту и Лиелас столкнулись автобус Solaris и автомобиль Škoda. Водитель автомашины скончался на месте.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

🇱🇻 Vakar vakarā Lielā ielā #Bolderāja #Rīga #Latvija notika Rīgas satiksmes autobusa un vieglās automašīnas avārija.

🎥 Vera Mernaja pic.twitter.com/h4OjNNznsw — BreakingLV (@breakinglv) June 12, 2021

Как ранее сообщал RUS TVNET, около 13:30 в Лиепае, на улице Бривибас, под трамваем погибла девушка 2000 года рождения, которая скончалась от полученных травм на месте происшествия. Полиция возбудила уголовное дело, в ходе которого будут выяснены точные обстоятельства происшествия.

Всего вчера в автоавариях пострадали 26 человек. Пострадали три пешехода и четыре велосипедиста, а одна женщина-пешеход скончалась. В течение дня в стране зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия, из них 24 с пострадавшими.