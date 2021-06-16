Певица МакSим попала в больницу с поражением легких

Певица написала, что уже 11 июня почувствовала себя плохо, но тест на Covid-19 был отрицательный. Она решила не отменять концерт из-за простуды.

"Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный", - написала она.

По словам МакSим, ее состояние стало ухудшаться, температура не падала, и врачи положили ее в больницу.

"На данный момент поражение легких от 40 процентов, подтвержденного теста на Ковид у меня нет, врачи говорят - пневмония", - написала певица.

Напомним, в ноябре 2020 года в программе "Судьба человека" МакSим дала первое интервью после своего исчезновения. Она рассказала, куда пропала после страшной аварии, которая произошла с ней в начале 2019 года, а также о лечении от алкоголизма.