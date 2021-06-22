Председатель Еврокомиссии положительно оценивает план Латвии по восстановлению экономики

Она отметила, что Латвия, как и другие страны, в своем плане особое внимание уделила достижению целей климатической политики и цифровой трансформации. Также в плане важное место занимают вопросы уменьшения неравенства и инвестиции в людей, в развитие их навыков.

Фон дер Ляйен отметила, что с точки зрения социальной сферы важное значение имеет реформа минимальных доходов, инвестиции в индустриальные парки, учебные заведения и доступное жилье. В плане Латвии большой акцент сделан на то, чтобы позаботиться о людях и их повседневных нуждах.

Председатель Еврокомиссии также положительно оценила планы вложения средств в развитие здравоохранения, чтобы повысить доступность медицинских услуг для людей. Большое внимание в плане уделено и развитию цифровых навыков людей, которые, по словам фон дер Ляйен, являются мостом в будущее.

Председатель Еврокомиссии отметила, что европейский инструмент оздоровления NextGenerationEU - эффективный ответ на беспрецедентный кризис. Это инструмент не только для оздоровления и восстановления, но и для преобразования экономики и всего общества Евросоюза.

Она подчеркнула, что дигитализация сегодня играет важную роль, также ведется работа над тем, чтобы реальностью стал Европейский зеленый курс. Инструмент объемом 800 млрд евро предназначен для обновления, которое необходимо и Европе, и Латвии, чтобы восстановиться после кризиса, сказала фон дер Ляйен.

Латвия в ближайшие годы из этого инструмента получит 1,8 млрд евро, и 37% этих средств предусмотрены для выполнения климатических целей. Фон дер Ляйен отметила, что эти средства необходимо использовать для повышения энергоэффективности зданий, развития мобильности, установки солнечных панелей. Примерно 300 млн евро будет использовано, чтобы полностью трансформировать транспортную систему Риги.

21% выделенных средств предусмотрен для цифровой трансформации. Это позволит латвийским предприятиям дигитализировать свою деятельность, разрабатывать новые продукты, осваивать новые рынки и создавать новые рабочие места. Также это будут инвестиции в сети 5G.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что десять латвийских больниц получат финансирование, чтобы обеспечить высокий уровень здравоохранения. Также Латвии предстоят реформы в сфере минимальных доходов и образования.

"Мы говорим о достижении климатических целей и цифровой трансформации, но нужно говорить и о региональном и социальном выравнивании. В плане Латвии это очень четко отражено. Но это только начало пути, потому что все это теперь предстоит реализовать. У нас впереди очень много работы. Хочу заверить, что мы будем на вашей стороне на всех этапах реализации", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Со своей стороны премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что во время встречи с руководителем Еврокомиссии обсуждались такие темы, как Европейский зеленый курс, проект железнодорожной магистрали Rail Baltica, синхронизация электросетей. Кариньш отметил, что в Латвии проводится ряд амбициозных реформ - административно-территориальная реформа, реформа вузов, сети школ и содержания образования, реформа системы здравоохранения и др.