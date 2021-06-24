Трагедия в Буртниекском крае: на Лиго в пожаре погибли четыре человека
В вечер Лиго, 23 июня, в пожаре в Буртниекском крае погибли четыре человека, еще 15 человек удалось спасти, сообщает агентство LETA.
В вечер Лиго, 23 июня, в пожаре в Буртниекском крае погибли четыре человека, еще 15 человек удалось спасти, сообщает агентство LETA.
Вызов на пожар в Буртниекский край Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила в 1:16, там горел одноэтажный деревянный дом с мансардой на площади в 100 кв. метров. На момент прибытия пожарных крыша дома уже обрушилась, спастись удалось одному человеку, он рассказал спасателям, что внутри остались еще четверо.
В 3:45 VUGD получила вызов в волость Огрес галу Огрского края, где произошел пожар повышенной опасности. На месте происшествия горел сарай с дровами на площади в 400 кв. метров. В 4:25 пожарным удалось возгорание локализовать.
Также был получен вызов в Цесис, где на кухне пятиэтажного дома горел котелок на площади в 0,2 кв. метра. Возгорание было ликвидировано в 12:04. В свою очередь в 14:53 был получен вызов в Резекне, где на кухне в квартире на первом этаже четырехэтажного дома на столе горела еда на площади в 0,1 кв. метр. Из задымленной квартиры удалось спасти человека, которого передали медикам. В 15:25 пожар был ликвидирован.
В 16:50 VUGD получила вызов в Риге, где на третьем этаже пятиэтажного дома горели бытовые предметы на площади в 5 кв. метров. Из задымленных помещений были спасены 13 человек. До прибытия пожарных из квартиры спаслись семь человек. В 18:56 пожар был ликвидирован.
Поздним вечером, в 22:38, был получен вызов на улице Калнциема, где на третьем этаже производственного здания горели сырье и производственное оборудование на площади в 40 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 1:41.
Всего за прошедшие сутки VUGD получила 230 вызовов, 69 из которых были связаны с пожарами, 89 - со спасательными работами, а 72 оказались ложными, причем 69 из этих ложных вызовов были на пожары.