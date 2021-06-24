Трагедия в Буртниекском крае: на Лиго в пожаре погибли четыре человека

Вызов на пожар в Буртниекский край Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила в 1:16, там горел одноэтажный деревянный дом с мансардой на площади в 100 кв. метров. На момент прибытия пожарных крыша дома уже обрушилась, спастись удалось одному человеку, он рассказал спасателям, что внутри остались еще четверо.

Во время тушения были найдены трое погибших, еще одного человека на месте пожара продолжили искать. Утром в четверг был найден и четвертый погибший. В 5:14 пожар был локализован, работы по тушению продолжились.

В 3:45 VUGD получила вызов в волость Огрес галу Огрского края, где произошел пожар повышенной опасности. На месте происшествия горел сарай с дровами на площади в 400 кв. метров. В 4:25 пожарным удалось возгорание локализовать.

Также был получен вызов в Цесис, где на кухне пятиэтажного дома горел котелок на площади в 0,2 кв. метра. Возгорание было ликвидировано в 12:04. В свою очередь в 14:53 был получен вызов в Резекне, где на кухне в квартире на первом этаже четырехэтажного дома на столе горела еда на площади в 0,1 кв. метр. Из задымленной квартиры удалось спасти человека, которого передали медикам. В 15:25 пожар был ликвидирован.

В 16:50 VUGD получила вызов в Риге, где на третьем этаже пятиэтажного дома горели бытовые предметы на площади в 5 кв. метров. Из задымленных помещений были спасены 13 человек. До прибытия пожарных из квартиры спаслись семь человек. В 18:56 пожар был ликвидирован.

Поздним вечером, в 22:38, был получен вызов на улице Калнциема, где на третьем этаже производственного здания горели сырье и производственное оборудование на площади в 40 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 1:41.