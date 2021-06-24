Ринкевич призвал международное сообщество защищать СМИ и журналистов Беларуси

Министр в своей речи напомнил, государства-члены ООН имеют общую обязанность выступить в защиту средств массовой информации (СМИ) и права журналистов в Беларуси. Ринкевич указал, что в настоящий момент необходимо сконцентрироваться на оказании практической поддержки белорусским СМИ и журналистам, как в стране, так и за ее пределами. Министр иностранных дел подтвердил, что Латвия продолжает поддерживать независимых журналистов Беларуси и работников СМИ, например, оказывая услуги по реабилитации и психологическую поддержку.