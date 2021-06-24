Чт, 24.06.2021
Я просто выпал! житель Елгавы, выпавший из третьего этажа и приземлившийся на террасу ресторана
житель Елгавы, выпавший из третьего этажа и приземлившийся на террасу ресторана
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Ринкевич призвал международное сообщество защищать СМИ и журналистов Беларуси

Эдгар Ринкевич ФОТО: Zane Bitere/LETA

24 июня 2021 года министр иностранных дел Эдгар Ринкевич принял участие в организованном рядом государств-членов Организации Объединённых Наций (ООН), в том числе Латвией, тематическом мероприятии о ситуации со средствами массовой информации в Беларуси в рамках 47-й сессии Совета по правам человека ООН.

Министр в своей речи напомнил, государства-члены ООН имеют общую обязанность выступить в защиту средств массовой информации (СМИ) и права журналистов в Беларуси. Ринкевич указал, что в настоящий момент необходимо сконцентрироваться на оказании практической поддержки белорусским СМИ и журналистам, как в стране, так и за ее пределами. Министр иностранных дел подтвердил, что Латвия продолжает поддерживать независимых журналистов Беларуси и работников СМИ, например, оказывая услуги по реабилитации и психологическую поддержку.

Министр иностранных дел Латвии подчеркнул, что захват воздушного судна Ryanair в Минске 23 мая и арест, предполагаемые пытки и принудительное признание активиста социальных сетей Романа Протасевича - еще одно проявление вопиющей атаки режима Лукашенко на свободу СМИ и свободу слова.

Ринкевич повторил призыв к органам власти Беларуси незамедлительно освободить Романа Протасевича, а также других журналистов и политзаключенных.

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Министр отметил, что следует продолжать побуждать белорусские власти следовать рекомендациям Московского механизма ОБСЕ. Ринкевич подчеркнул, что как государство-член ООН Беларусь обязана соблюдать свои международные обязательства и защищать права своих собственных граждан

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