"Не знал, что медведи бывают настолько большими!" - латвиец о встрече с медведем

"Иду и смотрю - лежит один!" - рассказывает о своем приключении Матис, который сначала даже не мог представить, что там спит медведь. Только подойдя ближе, он понял, что кормушку опустошил именно медведь. Решив, что зверя необходимо увековечить, он вернулся в дом, сел на трактор и вернулся на место происшествия.

"Я сел на трактор, он обошел меня - я подумал, что он попытается напрыгнуть на меня, и уже был готов уезжать, но он не выглядел агрессивным", - вспоминает Матис.

"Насколько я знаю, в Лигатне нет таких больших, я даже не знал, что медведи бывают такими большими", - говорит Матис.

Медведи чаще всего встречаются на границе с Эстонией.

Если десять лет назад было известно, что в Латвии 3-10 медведей, то теперь последняя доступная информация показывает, что их от 30 до 60.

"Не секрет, что в Эстонии много медведей - несколько сотен. На медведей разрешена охота, но что делают эстонцы, чтобы помочь и способствовать постепенному росту популяции медведей в Латвии, так это то, что охота в приграничной зоне запрещена", - говорит Гита Строде, директор отдела охраны природы Департамента охраны природы.

В Латвии больше распространены самцы, и хотя они весят около 300 килограммов и имеют длину два с половиной метра, эти животные не считаются опасными.