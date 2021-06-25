Самолет белорусской авиакомпании Belavia залетел в воздушное пространство Латвии

Рейс Минск-Анталия залетел в воздушное пространство Латвии около 14:12 и покинул его в 14:27, свидетельствует информация на портале FlightRadar.

ФОТО: Ekrānšāviņš

Уже сообщалось, что 25 мая правительство ввело ограничения для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Беларуси, на выдачу разрешений на полеты и, таким образом, на вход в воздушное пространство Латвии и использование латвийских аэропортов.

Также ограничено право латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Беларуси.

Такое решение правительство приняло реагируя на события, которые произошли 23 мая - самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, в воздушном пространстве Беларуси недалеко от литовской границы был вынужден изменить курс и сесть в Минске, где был задержан один из его пассажиров - активист белорусской оппозиции Роман Протасевич.