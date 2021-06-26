Стало известно об ухудшении состояния певицы МакSим

Представитель артистки сообщил, что ее перевели в группу "КТ-4": врачи включают туда пациентов с наибольшей площадью поражения этого органа.

Диагноз "коронавирус" у певицы до сих пор не подтвержден.

Напомним, 16 июня стало известно, что певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными.

Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Она находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Артистка растит двух дочерей - 12-летнюю Александру и 6-летнюю Марию. Сейчас девочки находятся под присмотром родных.