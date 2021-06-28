Пн, 28.06.2021
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Ли Николь, полузащитница футбольного клуба "Кристал Пэлас" о публикации секс-видео с ее участием

СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попробуют пожениться во второй раз

51-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес и 48-летний актер Бен Аффлек захотели пожениться во второй раз. Издание The Sun пишет, что якобы звезды планируют заключить брак до конца 2021 года.

Близкий к паре источник пояснил, что Аффлек так боится потерять Лопес во второй раз, что планирует жениться на ней до конца этого года. Он также пояснил, что формально звезды вместе лишь несколько недель. 

"Но на самом деле они продолжают свой роман с того места, на котором остановились много лет назад", - заметил инсайдер.

Тем более, что Лопес и Аффлек хорошо знают друг друга. Есть версия, что актер сделает возлюбленной предложение руки и сердца 24 июля - в 52-й день рождения певицы.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались в 2000-х, актер еще тогда сделал предложение певице, но свадьба не состоялась. В январе 2004 года стало известно о разрыве их отношений.

Напомним, в апреле актриса разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, а в январе Аффлек расстался с возлюбленной актрисой Аной де Армас.

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