Голливудский режиссер Квентин Тарантино заявил об уходе из кино после съемок своего десятого фильма. Об этом он рассказал в рамках вечернего шоу Real Time with Bill Maher. Режиссер не говорит, о чем намерен снять свою десятую картину. RUS TVNET решил вспомнить все его предыдущие работы. 

Фильмы Квентина Тарантино узнаваемы и выделяются среди других. Он создал свой уникальный мир, а котором играют чаще одни и те же актеры, но задачи в разных лентах он им ставит другие. Порой кажется, что режиссер хочет дать артисту выйти за грань привычного, доказать, что он в этой профессии не просто из-за внешности. От фильма к фильму с голливудскими звездами происходят настоящие перевоплощения. 

В работах Тарантино перевоплощается и представленная эпоха, страна, город, а порой даже переписывается мировая история. Наверное, именно своей смелостью, неординарностью он так выигрышно и отличается от других мастеров кино

Итак, девять фильмов Квентина Тарантино:

"Доказательство смерти"

В 2007 году вышел фильм "Доказательство смерти". Изначально эта кинокартина задумывалась как продолжение "Грайндхауса", фильма Роберта Родригеса. О чем говорит и актерский состав: Курт Рассел, Розарио Доусон, Зои Белл и Роуз Макгоуэн. Но Квентин переделал картину в самостоятельную полнометражку.

Фильм длится 113 минут. Впрочем, сам Тарантино не очень его хвалит. Критики тоже не слишком лестно отзываются об этом фильме, но финал ленты окупает погрешности и недостатки.

Видео: Трейлер "Доказательство смерти"

"Убить Билла". Фильмы 1 и 2

Яркая, жестокая и брутальная картина с долей игривости. Музыка  фильма достойна восхищения. Квентин Тарантино умело делает гиперссылки к аниме, восточной культуре, культовым боевикам и известным произведениям. 

Видео: Трейлер "Убить Билла"

"Джеки Браун"

В фильме "Джеки Браун" Квентин Тарантино колдует над семидесятыми годами. Повествование он превращает в изящное искусство, приправив колоритных персонажей с простыми диалогами великолепным музыкальным сопровождением. Этот микс идеально передает картину мира тех лет. 

Это фильм о женской силе, которую воплощает темнокожая стюардесса маленькой мексиканской авиакомпании - Джеки Браун. Любопытно, но главную роль сыграла звезда американского криминального кино 70-х Пэм Гриер.

Видео: Трейлер "Джеки Браун"

"Однажды в... Голливуде"

Квентин Тарантино снял фильм "Однажды в... Голливуде", который стал не просто данью актерам и фильмам того времени - это своего рода путеводитель, краткий обзор и пересказ эпохи, когда протест против богатых превратился в культурный феномен, породивший движение хиппи. "Дети цветов" с их плюсами и минусами становятся героями этой картины наравне с жизнью Голливуда, который преподносится зрителям как сказка. "Однажды в... Голливуде" - это многослойное повествование, которое можно воспринимать как вымысел, а можно присмотреться чуть глубже - разгадывать цитаты и "пасхалки", которые заложил режиссер при создании этого фильма.  

"Омерзительная восьмерка"

Традиционные для Тарантино длинные диалоги героев. Напряжение нарастает с каждой минутой фильма. По сюжету картины группа незнакомцев оказалась заперта на постоялом дворе из-за бушующего снежного бурана. Но эту скукоту развеют убийства, краденые личности и отравленный кофе. Режиссер все больше стремится запутать зрителя. Этот фильм можно легко поставить как пьесу в театре, кинокартина от этого никак не пострадает. Кстати, она полностью оправдывает название - "Омерзительная восьмерка". Местами увиденное на экране вызывает отвращение.

Видео: Трейлер фильма "Омерзительная восьмерка"

"Джанго освобожденный"

Это еще один вестерн по-тарантиновски. Со своим особым стилем режиссер рассказывает нам историю рабства в Америке. Стоит сказать, что в этом фильме особенно хорошо раскрылся Леонардо Ди Каприо. Впрочем, лучше один раз посмотреть, чем сто раз прочесть об этом. 

Видео: Трейлер фильма "Джанго освобожденный"

"Бешеные псы"

Фильм 1991 года считается одной из лучших работ Квентина Тарантино. В нем потрясающий актерский состав: Харви Кейтель, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Крис Пенн, Стив Бушеми, Лоуренс Тирни, Рэнди Брукс, Кирк Балц, Эдвард Банкер и, конечно, сам Квентин Тарантино. Это виртуозная лента об ограблении, в которой не показано само ограбление. 

Видео: Трейлер фильма "Бешеные псы"

"Бесславные ублюдки"

Этот фильм Тарантино снял по своему собственному сценарию. Действие картины происходит во Франции во время Второй мировой войны. В ней снялись Брэд Питт, Майк Майерс, Элай Рот и Кристоф Вальц. Актерская работа Кристофа Вальца, исполнившего роль штандартенфюрера СС Ганса Ланды, была высоко оценена ведущими киноаналитиками мира, многие из которых признали его "жемчужиной" фильма и "секретным оружием Тарантино".

Видео: Трейлер фильма "Бесславные ублюдки"

"Криминальное чтиво" 

Пожалуй, самая известная и самая цитируемая картина Квентина Тарантино. Нельзя отрицать ее влияние на массовую культуру. Это не просто история или новелла. "Криминальное чтиво" - это целый мир со своими законами и неожиданными поворотами сюжета. 

Видео: Трейлер фильма "Криминальное чтиво"

58-летний Квентин Тарантино заметил, что его решение уйти на пенсию связано с тем, что со временем "режиссеры лучше не становятся". Он указал, что его кинокарьера была длительной. Он смог реализовать все свои идеи.

А вы согласны с ним?