Тарантино уходит из кино после десятого фильма. Сейчас снято девять. Что это за ленты?

Голливудский режиссер Квентин Тарантино заявил об уходе из кино после съемок своего десятого фильма. Об этом он рассказал в рамках вечернего шоу Real Time with Bill Maher. Режиссер не говорит, о чем намерен снять свою десятую картину. RUS TVNET решил вспомнить все его предыдущие работы.

Фильмы Квентина Тарантино узнаваемы и выделяются среди других. Он создал свой уникальный мир, а котором играют чаще одни и те же актеры, но задачи в разных лентах он им ставит другие. Порой кажется, что режиссер хочет дать артисту выйти за грань привычного, доказать, что он в этой профессии не просто из-за внешности. От фильма к фильму с голливудскими звездами происходят настоящие перевоплощения.

В работах Тарантино перевоплощается и представленная эпоха, страна, город, а порой даже переписывается мировая история. Наверное, именно своей смелостью, неординарностью он так выигрышно и отличается от других мастеров кино.

Итак, девять фильмов Квентина Тарантино:

В 2007 году вышел фильм "Доказательство смерти". Изначально эта кинокартина задумывалась как продолжение "Грайндхауса", фильма Роберта Родригеса. О чем говорит и актерский состав: Курт Рассел, Розарио Доусон, Зои Белл и Роуз Макгоуэн. Но Квентин переделал картину в самостоятельную полнометражку.

Фильм длится 113 минут. Впрочем, сам Тарантино не очень его хвалит. Критики тоже не слишком лестно отзываются об этом фильме, но финал ленты окупает погрешности и недостатки.

Видео: Трейлер "Доказательство смерти"

"Убить Билла". Фильмы 1 и 2

Яркая, жестокая и брутальная картина с долей игривости. Музыка фильма достойна восхищения. Квентин Тарантино умело делает гиперссылки к аниме, восточной культуре, культовым боевикам и известным произведениям.

Видео: Трейлер "Убить Билла"

В фильме "Джеки Браун" Квентин Тарантино колдует над семидесятыми годами. Повествование он превращает в изящное искусство, приправив колоритных персонажей с простыми диалогами великолепным музыкальным сопровождением. Этот микс идеально передает картину мира тех лет.

Это фильм о женской силе, которую воплощает темнокожая стюардесса маленькой мексиканской авиакомпании - Джеки Браун. Любопытно, но главную роль сыграла звезда американского криминального кино 70-х Пэм Гриер.

Видео: Трейлер "Джеки Браун"

Квентин Тарантино снял фильм "Однажды в... Голливуде", который стал не просто данью актерам и фильмам того времени - это своего рода путеводитель, краткий обзор и пересказ эпохи, когда протест против богатых превратился в культурный феномен, породивший движение хиппи. "Дети цветов" с их плюсами и минусами становятся героями этой картины наравне с жизнью Голливуда, который преподносится зрителям как сказка. "Однажды в... Голливуде" - это многослойное повествование, которое можно воспринимать как вымысел, а можно присмотреться чуть глубже - разгадывать цитаты и "пасхалки", которые заложил режиссер при создании этого фильма.

Традиционные для Тарантино длинные диалоги героев. Напряжение нарастает с каждой минутой фильма. По сюжету картины группа незнакомцев оказалась заперта на постоялом дворе из-за бушующего снежного бурана. Но эту скукоту развеют убийства, краденые личности и отравленный кофе. Режиссер все больше стремится запутать зрителя. Этот фильм можно легко поставить как пьесу в театре, кинокартина от этого никак не пострадает. Кстати, она полностью оправдывает название - "Омерзительная восьмерка". Местами увиденное на экране вызывает отвращение.

Видео: Трейлер фильма "Омерзительная восьмерка"

Это еще один вестерн по-тарантиновски. Со своим особым стилем режиссер рассказывает нам историю рабства в Америке. Стоит сказать, что в этом фильме особенно хорошо раскрылся Леонардо Ди Каприо. Впрочем, лучше один раз посмотреть, чем сто раз прочесть об этом.

Видео: Трейлер фильма "Джанго освобожденный"

Фильм 1991 года считается одной из лучших работ Квентина Тарантино. В нем потрясающий актерский состав: Харви Кейтель, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Крис Пенн, Стив Бушеми, Лоуренс Тирни, Рэнди Брукс, Кирк Балц, Эдвард Банкер и, конечно, сам Квентин Тарантино. Это виртуозная лента об ограблении, в которой не показано само ограбление.

Видео: Трейлер фильма "Бешеные псы"

Этот фильм Тарантино снял по своему собственному сценарию. Действие картины происходит во Франции во время Второй мировой войны. В ней снялись Брэд Питт, Майк Майерс, Элай Рот и Кристоф Вальц. Актерская работа Кристофа Вальца, исполнившего роль штандартенфюрера СС Ганса Ланды, была высоко оценена ведущими киноаналитиками мира, многие из которых признали его "жемчужиной" фильма и "секретным оружием Тарантино".

Видео: Трейлер фильма "Бесславные ублюдки"

Пожалуй, самая известная и самая цитируемая картина Квентина Тарантино. Нельзя отрицать ее влияние на массовую культуру. Это не просто история или новелла. "Криминальное чтиво" - это целый мир со своими законами и неожиданными поворотами сюжета.

Видео: Трейлер фильма "Криминальное чтиво"

58-летний Квентин Тарантино заметил, что его решение уйти на пенсию связано с тем, что со временем "режиссеры лучше не становятся". Он указал, что его кинокарьера была длительной. Он смог реализовать все свои идеи.