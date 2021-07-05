Звезда недели ⟩ Янис Тимма: от латвийской звезды баскетбола до мужа Анны Седоковой
2 июля свое 30-летие отмечает латвийский баскетболист Янис Тимма. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
2 июля свое 30-летие отмечает латвийский баскетболист Янис Тимма. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
Янис Тимма родом из Краславы. Именно там он начал играть в баскетбол, но в возрасте 15 лет переехал в Ригу. Там он присоединился к молодежной академии "АСК Рига".
Кстати, недавно Янис поделился эмоциональными мыслями о своем визите в родной город. Спортсмен опубликовал фотографии, позволив взглянуть на дом своего детства.
Тимма опубликовал несколько фотографий в Instagram, добавив описание: "Добро пожаловать в мой дом в Краславе. Хотите его увидеть? Вперед. Кто из вас знает, где он находится? А кто из вас знает, сколько людей здесь живет? Пока мои эмоции еще свежи, я поделюсь ими. На этих фото и видео я хочу показать, где я жил до 15 лет. Помните, неважно, как и где вы живете - все возможно. Никто не может запретить вам мечтать и следовать за мечтами. Мелочи могут изменить вашу жизнь. Главное - не останавливаться".
Также Янис показал свою первую спортивную обувь. "В то время никто не мог себе позволить покупать обувь Nike. Надо было быть очень богатым, потому что они (кроссовки) стоили очень дорого. Вы знаете, как я их получил? В секонд-хенде. Мама или папа могли бы точнее сказать, сколько заплатили за них, по-моему, они стоили пять долларов. Сейчас я могу менять обувь после каждой тренировки или игры, но в этих кроссовках я вижу столько боли, пота и слез, которые они пережили вместе со мной".
Записи Тиммы растрогали его подписчиков, и многие в комментариях выразили искреннюю благодарность родителям баскетболиста за то, что они сохранили вещи из его детства.
Янис Тимма также рассказал, что нашел в доме старую кассету с песней, которую исполняет его жена Анна Седокова. По его словам, эта кассета пролежала в магнитофоне 15 лет.
За свою спортивную карьеру Тимма играл в клубах Liepājas Lauvas, "Вентспилс" и "ВЭФ", в командах НБА, а в 2015 году подписал двухлетний контракт с санкт-петербургским "Зенитом", в составе которого стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ 2015/2016.
Летом 2019 года стало известно, что Янис заключил контракт с клубом "Химки". Наверное, этот контракт и стал судьбоносным. Ведь именно в 2019 году появились первые слухи о том, что у баскетболиста роман с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Анной Седоковой.
В ноябре 2020 года Анна дала интервью, в котором рассказала о своем знакомстве с Янисом и опровергла слухи о том, что стала причиной распада его брака с женой Саной.
"Я прямо ходила на игры "Химок", а потом Янис приехал играть в "Химки", - рассказала певица. Впервые они пересеклись в баре Анны LaStory, который она открывала.
"Янис приехал в Москву один. Он жил один. На тот момент его бывшая жена приняла решение расстаться, о чем она неоднократно заявляла в интервью. После, желая меня вмешать в эту ситуацию, она... обратила на меня весь свой гнев", - продолжила Анна.
Седокова недоумевает, ведь Янис тогда принял решение приехать и играть в другой стране. Они с Саной тогда уже расстались.
"Он жил сам. Все делал сам", - отметила артистка.
Сана с этим интервью была не согласна и заявила, что Седокова врет.
Напомним, что роман Яниса и Анны начался в период, когда баскетболист еще был в браке с матерью его ребенка Саной. Их свадьба состоялась в 2016 году спустя шесть лет отношений, а в 2018 году у пары родился сын Кристиан. Но в ноябре 2019 года супруги развелись.
Летом 2019 стало известно о связи Тиммы с украинской певицей Анной Седоковой, а 6 сентября 2020 года пара поженилась. В разговоре с каналом "Муз-ТВ" исполнительница назвала истинные причины регистрации их брака. Анна отметила, что взяла фамилию мужа.
"Янис сказал, что это типичная латышская фамилия. Я прямо как будто там родилась. И пожениться, если честно, мы решили, потому что мы устали от границ. Я не могла приехать в Ригу, а теперь могу. Можете смело говорить, что мы поженились из-за документов", - указала она.
Пара провела очень скромную церемонию регистрации.
"Я с первых дней понял, что она моя жена", - признался журналистам Тимма.
Баскетболист понимал, что каждая женщина мечтает о свадьбе, но ему надо было подождать. По словам Яниса, ему никогда не бывает скучно с Анной:
"Я просыпаюсь, вижу ее рядом и понимаю, что день - фестиваль", - сказал он в интервью Светлане Бондарчук.
В конце 2020 года СМИ сообщили, что у Яниса Тиммы стали возникать проблемы в составе подмосковной команды "Химки". Все началось с того, что болельщики стали упрекать Тимму в потере интереса к игре. Причиной этого якобы явились отношения с Анной Седоковой. Певица даже высказывалась в соцсетях по этому поводу.
Издание "7 дней" указывает, что со мнением болельщиков согласился и главный тренер "Химок" Андрей Мальцев. Он перестал ставить Яниса в стартовый состав команды. Тимме это не нравилось. Однажды баскетболист даже ушел домой, не дождавшись окончания матча. Кстати, "Химки" тогда проиграли, а на следующую игру баскетболист и вовсе был исключен из списков.
Гендиректор клуба Павел Астахов объяснил, что больше Янис Тимма не будет играть за команду "Химки", потому что со спортсменом расторгнут договор.
Портал "7 дней" цитирует Яниса, который признается, что для него это трудный период. Все это время его поддерживает Анна. Да, он подтвердил, что именно певицу винят в том, что он якобы стал играть хуже. Спортсмен с этим не согласен. Он подчеркнул, что "показывает свою лучшую игру" с первого дня, как встретил Седокову. Именно перемены в его жизни и стали толчком к смене цвета волос.
В программе "Ночной контакт" Анна подтверждала, что муж некоторое время находился без работы и ей надо было его поддерживать. Но теперь, кажется, Янис Тимма определился с дальнейшими планами - баскетболист намерен сыграть в Летней лиге НБА, чтобы постараться подписать контракт с одной из команд лиги. Об этом сообщает "Чемпионат".
Кстати, сейчас супруги находятся в Майами.
Анна Седокова, кроме музыкальной карьеры, имеет собственный бренд одежды La Story. Его знаменитость основала 2012 году. Звезда поделилась с подписчиками, какой кризис переживает ее бизнес сейчас. Спасать его ей помогает супруг - латвийский баскетболист Янис Тимма.