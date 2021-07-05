Звезда недели ⟩ Янис Тимма: от латвийской звезды баскетбола до мужа Анны Седоковой

Записи Тиммы растрогали его подписчиков, и многие в комментариях выразили искреннюю благодарность родителям баскетболиста за то, что они сохранили вещи из его детства.

Янис Тимма также рассказал, что нашел в доме старую кассету с песней, которую исполняет его жена Анна Седокова. По его словам, эта кассета пролежала в магнитофоне 15 лет.

За свою спортивную карьеру Тимма играл в клубах Liepājas Lauvas, "Вентспилс" и "ВЭФ", в командах НБА, а в 2015 году подписал двухлетний контракт с санкт-петербургским "Зенитом", в составе которого стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ 2015/2016.

Приход в "Химки" и знакомство с Анной Седоковой

Летом 2019 года стало известно, что Янис заключил контракт с клубом "Химки". Наверное, этот контракт и стал судьбоносным. Ведь именно в 2019 году появились первые слухи о том, что у баскетболиста роман с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Анной Седоковой.

В ноябре 2020 года Анна дала интервью, в котором рассказала о своем знакомстве с Янисом и опровергла слухи о том, что стала причиной распада его брака с женой Саной.

"Я прямо ходила на игры "Химок", а потом Янис приехал играть в "Химки", - рассказала певица. Впервые они пересеклись в баре Анны LaStory, который она открывала.

"Янис приехал в Москву один. Он жил один. На тот момент его бывшая жена приняла решение расстаться, о чем она неоднократно заявляла в интервью. После, желая меня вмешать в эту ситуацию, она... обратила на меня весь свой гнев", - продолжила Анна.

Седокова недоумевает, ведь Янис тогда принял решение приехать и играть в другой стране. Они с Саной тогда уже расстались.

"Он жил сам. Все делал сам", - отметила артистка.

Сана с этим интервью была не согласна и заявила, что Седокова врет.

Напомним, что роман Яниса и Анны начался в период, когда баскетболист еще был в браке с матерью его ребенка Саной. Их свадьба состоялась в 2016 году спустя шесть лет отношений, а в 2018 году у пары родился сын Кристиан. Но в ноябре 2019 года супруги развелись.

Свадьба с Анной Седоковой и приезд в Латвию