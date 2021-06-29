Адвокат Михаила Ефремова: "Положительных изменений очень много"

Адвокат указал, что Ефремов, находясь в колонии, стал намного серьезнее и к нему по-настоящему "пришло покаяние".

"Когда мы касаемся в разговорах последствий аварии, ему тяжело на эту тему говорить. Считаю, что положительных изменений очень много. Я не врач, но вижу, что и тяга к алкоголю у него пропала. Больше синдром алкогольной зависимости не влияет на его психологическое состояние. Похудел он, да, но это ведь не плохо. Мы тут все мечтаем лишний вес сбросить, а у него вот получилось", - сказал Хархорин.

Что касается психических проблем Михаила Ефремова, то адвокат заметил, что они найдутся у любого нормального человека.

"Просто когда они превышают определенный процент, то становятся ощутимы. В кассации действительно написано, что у него на почве алкоголизации имелись отклонения и так далее. Но это только тогда, на момент совершения ДТП - данные выводы сделала судебно-психиатрическая экспертиза. В чем конкретно они заключались? Человек, видимо, не совсем адекватно воспринимал последствия своих поступков. Что ни коим образом не освобождает его от ответственности".

Он пояснил, что сейчас никаких расстройств у Ефремова уже нет. При этом председатель Верховного суда Вячеслав Михайлович Лебедев считает, что данное обстоятельство может быть признано судом смягчающим.

"Никто не говорит, что во всех случаях. Но мы на чашу весов старались и стараемся положить как можно больше. Поэтому и указали. Вот в чем смысл", - добавил адвокат.

Известно, что Ефремов готовится к встрече с супругой Софьей Кругликовой. Длительные свидания разрешены раз в три месяца.

"Конечно, она поедет, как получит разрешение. Там на территории есть специальные апартаменты - запускают, отбирают телефон, и общайся три дня", - рассказал Хархорин.

Юрист подчеркнул, что Софья никогда не была слабой женщиной.

"Она сильная цельная женщина, тоже вызывает только уважение. У нее есть определенные взгляды на все, и она их претворяет в жизнь. Конечно, ей стало тяжелее - она одна с тремя детьми, их надо поднимать. Пашет на нескольких работах, в профессии востребована, слава Богу. Поэтому не жалуется. Будет, думаю, присутствовать и на кассации. Михаил же будет участвовать в заседании по видеосвязи из колонии - этапироваться ради этого в Москву тяжело и долго", - подытожил адвокат.

Кассационная жалоба адвокатов Ефремова, в которой они просят отменить определение Мосгорсуда и передать дело на новое апелляционное рассмотрение, поступила в Пресненский суд Москвы в конце мая.