"Поверьте, у меня все хорошо": Ксения Бородина прокомментировала слухи о разводе

"Поверьте, у меня все хорошо. Может быть, вы привыкли к тому, что если какие-то перемены в жизни у публичных людей случаются, то начинаются мудовые рыдания в сторис, алкоголизм, сопли, слезы и все остальное. Все по-разному страдают, я никого не осуждаю. Мне правда не нужна сейчас жалость, я, наоборот, хочу каким-то позитивом и бодрячком от вас зарядиться и вас зарядить… Давайте все эти вещи видеть по-другому: с позитивом, с хорошей энергией и с тем моментом, что по-разному в жизни случается, надо просто это принимать", - сказала она.
Бородина также отметила, что не планирует выносить свои переживания и проблемы на публику, поделиться ими она может и с близкими людьми.
Недавно портал Super.ru сообщил, что ведущая "Дома-2" подала на развод. Причины расставания не уточняются.
Издание утверждает, что во время телефонного разговора Бородина подтвердила информацию о разводе. По неофициальным данным, с некоторых пор супруги не живут вместе.
Напомним, Курбан и Ксения поженились в 2015 году. В этом браке на свет появилась их дочь Теона. У звезды также есть дочь от первого брака - Мария.