В связи с наплывом мигрантов в Литве объявлена экстремальная ситуация на госуровне

Оперативным главой по экстремальной ситуации назначена министр внутренних дел Агне Билотайте.

За минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, что почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.

В данный момент для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД.