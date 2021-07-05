"Совсем не редкая история": Валерий Меладзе о романе с Джанабаевой, разводе с первой женой и харрасменте

Галерея: Концерт Валерия Меладзе в Риге

Альбина Джанабаева еще до "ВИА Гры" работала с Валерием Меладзе. Она была его бэк-вокалисткой. Звезды не скрывают, что их отношения возникли на работе. Свой роман Валерий и Альбина скрывали около 10 лет.

"Я как-то пошутил на эту тему, но Альбине не понравилась эта шутка. Я сказал, что у нас семья создалась в результате харассмента, если оценивать по сегодняшним меркам. Я начальник, а она подчиненная, и у нас роман. Вот такая штука, так случилось. И это совсем не редкая история. Что же, наказывать теперь нас всех? Думаю, нет. Здесь есть очень тонкая грань. У каждого человека своя личная жизнь, и у всех есть право выбора", - объяснил артист.

Напомним, все это время Валерий был в официальном браке с матерью его троих дочерей Ириной. Когда в 2004 году у Альбины родился старший сын Константин, тогда никто не знал, что это ребенок Валерия.

В 2009 году появились первые слухи о том, что Валерий расстается с женой. В 2014-м они официально развелись. СМИ заговорили о тайной свадьбе с Джанабаевой. Тогда же в 2014 году певица родила сына Луку, а в 2021 году на свет появилась дочь Агата.

"Со стороны сейчас можно судить, прочитав какие-то заметки и сделав какие-то выводы. Разные у нас были этапы. Я и пыталась строить свою жизнь. Мы и расходились, и сходились. Может, началось все не как в романах - неправильно и не так, как хотелось. Но так произошло", - сказала Альбина в интервью Ксении.

Сейчас она гордится, что их отношения вышли на новый уровень. Дети видят, что у них полноценная семья, в которой родители любят друг друга. Но, конечно, период, когда их роман открылся общественности - это было тяжело пережить.

"В какой-то момент на нас полилось столько всего, что не хотелось выходить из дома. Это не было в тени и спокойно. На тот момент я, видимо, обладала какими-то такими качествами, которые помогли мне с этим справиться. Сейчас я не уверена, что смогла бы. Я уже выросла и окрепла внутренне. С рождением детей приобрела такие качества, которые вряд ли позволили бы мне пережить это все заново. В тот момент я смогла", - призналась Джанабаева.

Она не стала отрицать, что к слухам в желтой прессе относится эмоционально. Валерий такой же.

"В тот момент я просто не могла встать с кровати. Я вообще очень восприимчивый человек. И это могло меня разбить", - отметила Альбина.

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Экс-солистка группы "ВИА Гра" подчеркнула, что не собиралась говорить о личном, но все-таки ей бы хотелось опровергнуть некоторые слухи.