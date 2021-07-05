"Совсем не редкая история": Валерий Меладзе о романе с Джанабаевой, разводе с первой женой и харрасменте

Певец Валерий Меладзе стал героем нового выпуска шоу "Осторожно: Собчак!". В интервью ведущая Ксения Собчак обсудила с артистом его карьеру, многолетний роман с экс-солисткой "ВИА Гры" Альбиной Джанабаевой, который перерос в брак, а также то, почему Ани Лорак в интервью намекнула на харрасмент со стороны его брата Константина.
Галерея: Концерт Валерия Меладзе в Риге
Альбина Джанабаева еще до "ВИА Гры" работала с Валерием Меладзе. Она была его бэк-вокалисткой. Звезды не скрывают, что их отношения возникли на работе. Свой роман Валерий и Альбина скрывали около 10 лет.
"Я как-то пошутил на эту тему, но Альбине не понравилась эта шутка. Я сказал, что у нас семья создалась в результате харассмента, если оценивать по сегодняшним меркам. Я начальник, а она подчиненная, и у нас роман. Вот такая штука, так случилось. И это совсем не редкая история. Что же, наказывать теперь нас всех? Думаю, нет. Здесь есть очень тонкая грань. У каждого человека своя личная жизнь, и у всех есть право выбора", - объяснил артист.
Напомним, все это время Валерий был в официальном браке с матерью его троих дочерей Ириной. Когда в 2004 году у Альбины родился старший сын Константин, тогда никто не знал, что это ребенок Валерия.
В 2009 году появились первые слухи о том, что Валерий расстается с женой. В 2014-м они официально развелись. СМИ заговорили о тайной свадьбе с Джанабаевой. Тогда же в 2014 году певица родила сына Луку, а в 2021 году на свет появилась дочь Агата.
"Со стороны сейчас можно судить, прочитав какие-то заметки и сделав какие-то выводы. Разные у нас были этапы. Я и пыталась строить свою жизнь. Мы и расходились, и сходились. Может, началось все не как в романах - неправильно и не так, как хотелось. Но так произошло", - сказала Альбина в интервью Ксении.
Сейчас она гордится, что их отношения вышли на новый уровень. Дети видят, что у них полноценная семья, в которой родители любят друг друга. Но, конечно, период, когда их роман открылся общественности - это было тяжело пережить.
"В какой-то момент на нас полилось столько всего, что не хотелось выходить из дома. Это не было в тени и спокойно. На тот момент я, видимо, обладала какими-то такими качествами, которые помогли мне с этим справиться. Сейчас я не уверена, что смогла бы. Я уже выросла и окрепла внутренне. С рождением детей приобрела такие качества, которые вряд ли позволили бы мне пережить это все заново. В тот момент я смогла", - призналась Джанабаева.
Она не стала отрицать, что к слухам в желтой прессе относится эмоционально. Валерий такой же.
"В тот момент я просто не могла встать с кровати. Я вообще очень восприимчивый человек. И это могло меня разбить", - отметила Альбина.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" подчеркнула, что не собиралась говорить о личном, но все-таки ей бы хотелось опровергнуть некоторые слухи.
"Была такая вещь, что я якобы была вхожа в дом и дружила с женой. Это все, конечно же, неправда. Никуда я не была вхожа и ни с кем не дружила. Меня это беспокоило. Я же не могу всем сказать, что это не так. Да и ни к чему это все. Просто эта информация откуда-то появилась и усугубила отношение ко мне. Но это не так", - заметила звезда.
За 10 лет тайного романа Альбина ставила Валерию ультиматум. Тянуть больше не было смысла: "Мы уже не могли сохранить это только между нами. Уже включилась общественность".
Валерий Меладзе продолжает общаться с детьми от первого брака, а Альбина не возражает.
Отдельно Ксения Собчак обсудила с певцом ведущего Бориса Корчевникова. В частности, они коснулись намеков Ани Лорак на харрасмент со стороны Константина Меладзе.
Певица намекнула, что в начале своей карьеры получила от продюсера предложение, которое лежало в "личной плоскости". Однако после Ани опровергла сказанное, уточнив, что ее неправильно поняли.
"В то время на Украине не было никакой опасности для Ани Лорак.
Костя, во-первых, самодостаточный человек абсолютно. А во-вторых, он до такой степени скромный и интеллигентный и так трепетно относится к женщинам. Я даже не представляю этого, зная его с самого рождения. Он может написать женщине стихи или совершить какой-то красивый поступок. Но чтобы каким-то образом намекать, что он хочет что-то взамен на что-то. [...] Более того, если задать вопрос самой Ани Лорак, то, мне кажется, она сама не сможет объяснить, к чему она это все ляпнула. Он не делал ей никаких непристойных предложений - этого просто не могло быть. Ни ситуация такая не складывалась, ни желания у него не было.
Скажу честно, мы обсуждаем иногда девушек, которые нам нравятся. Она никоим образом не входила в сферу его интересов. Она объясняет, что он не поработал с ней, потому что она каким-то образом не приблизилась к нему", - прокомментировал эту историю Валерий.
Он пояснил, что Лорак не подходила Константину ни своей энергией, ни идеологией.
"То ли у нее обида какая-то была за то, что он не дал ей свой новый номер телефона и не продолжил работу. Возможно, эта обида заставила ее это сказать. Но страдает же не одна сторона", - заметил певец.
На вопрос о том, что нашлись и другие девушки, которые обвинили Константина в домогательствах, Валерий подчеркнул, что это "невозможно никоим образом доказать" и также "невозможно доказать обратное".
"Это просто сотрясание воздуха. Пусть все общество, которое принимает это дерьмо, с этим и живет. Что бы мой брат в жизни ни сделал, я всегда буду рядом с ним. Но я голову даю на отсечение, что этого не было и быть не могло", - подытожил певец.