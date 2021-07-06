Пограничники готовятся к возможной волне нелегальной иммиграции: вероятно, задействуют армию

По его словам, в отличие от Литвы ситуация на границе с Беларусью в Латвии остается спокойной, однако, несмотря на это, с конца мая граница усиленно охраняется и риски безопасности возрастают.

"Из-за этих рисков и напряженности я уже обратился к командующему НВС, а также напишу министру обороны, чтобы Вооруженные силы и Национальная гвардия оказали поддержку в усилении наблюдения за границей и чтобы было доступно больше ресурсов для фильтрации возможных нарушителей", - сказал Пуятс.

Пограничная служба запросила в Минобороны около 50 сотрудников,

чтобы удвоить интенсивность патрулирования на границе.

Пуятс подчеркнул, что риск значительного увеличения количества нарушений на латвийской границе очень высок. По его словам, было понятно, что Латвия находится в опасности, потому что наблюдается приток нелегальных иммигрантов в Литву. Он подчеркнул, что в этой ситуации пограничная охрана должна проявлять инициативу, чтобы интенсивность наблюдения за границей и имеющиеся кадровые ресурсы были на доступном уровне, "когда это начнется".

На вопрос о том, что представляет собой план действий Государственной пограничной охраны по борьбе с притоком нелегальных иммигрантов, Пуятс ответил, что в Латвии есть несколько сотен мест в центрах размещения задержанных иностранцев, но в случае крайней напряженности через министра внутренних дел он будет просить правительство объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы органы местного самоуправления и механизмы гражданской защиты смогли оперативно принять участие в решении связанных с этим проблем.

Как сообщалось, два представителя Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex, а также трафаретная патрульная машина уже пришли на помощь латвийским пограничникам для того, чтобы снизить риски нелегальной иммиграции на латвийско-белорусской границе.

В связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью правительство Литвы решило объявить экстремальную ситуацию в стране. 2 июля пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов.

В общей сложности в этом году из Беларуси в Литву пытались незаконно попасть 822 нелегальных мигранта. Это число в десять раз больше, чем за весь 2020 год.